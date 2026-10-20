1465 milliárddal kevesebb kiadás, 665 milliárddal több bevétel – Magyar Péter és Kármán András megmutatta, hogyan faragják le a hiányt, és osztanak szét közben ezermilliárdokat

Miután Magyar Péter hétfőn a parlamentben hosszas beszédben ismertette a 2027-es, a haveri kapitalizmussal szakító költségvetés főbb irányait, a kedvezményezettek szélesebb körét – és néhány vesztest is megnevezett –, kedd délelőtt a miniszterelnök társaságában Kármán András pénzügyminiszter részletadatot is közölt arról, hogyan alakulnak jövőre az állam pénzügyei, illetve milyen fontosabb makrogazdasági pályával számolt a PM a tervezet készítésekor.
Az államháztartási hiányt, ahogyan azt Magyar hétfőn bejelentette, GDP-arányosan 4,9 százalékra csökkentik az erre az évre várható 7,5 százalékról. Most megtudtuk, ez úgy áll össze, hogy
miközben rontja az államháztartási egyenleget
A prezentációban bemutatott GDP-arányos és forintosított adatokból kiszámolható volt, hogy a kormány nagyjából 95 ezer milliárd forintos nominális GDP-vel kalkulál 2027-re (az adóbevételek 665 milliárd forintos egyenlegjavító hatását például GDP-arányosan 0,7 százalékos értékkel tüntették fel). Ez azt jelentheti, hogy a 4,9 százalékos GDP-arányos deficit nagyjából 4665 milliárd forintnak felel meg.
A 444 kérdésére Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, hogy a 2027-es költségvetést 364 forintos euróárfolyammal tervezték.
Más szerkezetben nézve az egyenlegjavítást: az állam elsősorban a kiadások csökkentésével akarja a hiányt lefaragni. Az állami kiadásokat 1465 milliárd forinttal csökkentik, míg az adóváltoztatások egyszerre növelik és csökkentik az állami bevételeket. Ahogy írtam, az állami bevételek 665 milliárd forinttal nőnek a PM várakozásai szerint, ami úgy jön össze, hogy az adóemelések és az új vagyonadó 929 milliárd forintos többletbevételt jelent 2027-re a PM várakozásai szerint, amit 264 milliárd forinttal csökkent a lakossági adócsökkentés (ami az szja csökkentésének 250 milliárdjából és a tűzifa és gyógyszer áfájának 14 milliárdjából áll).Ez a két tétel együtt 2130 milliárd forintot jelent, ennyivel csökkenhet jövőre az államháztartás hiánya.
Az állami kiadások lefaragását az alábbiakban részletezték:
A 444 kérdésére, miszerint az, hogy az útkoncessziós kiadások nem lenullázódnak, csak csökkennek (566 milliárdról 246 milliárddal 320 milliárdra) azt jelenti-e, hogy mégis marad az autópálya-koncessziós szerződés a Mészáros-Szíjj-féle MKIF Zrt.-vel, Magyar Péter azt mondta: nem, „nincs alku az oligarchákkal”, a szerződést felmondják, de vannak olyan folyamatban lévő, kifutó tételek, például az M1-es autópályán folyó beruházásoké, amiket be kellett tervezni a költségvetésbe.
A bevételnövekedés főbb tételei az alábbiak lesznek (ezek egy részét Magyar Péter már hétfőn ismertette a parlamentben):
Arra a kérdésre, hogy nem kell-e tartani arról, hogy az ágazati különadókat az érintettek áthárítják a lakosságra, Magyar Péter azt mondta: minden ellenőrzés kérdése. „Egy jól működő államnak van lehetősége, akár a fogyasztóvédelem területén, akár más adminisztratív eszközökkel, hogy ne terheljék át ezeket a terheket”, bár elismerte, hogy ez teljesen nem zárható ki.
Kármán András beszélt arról is, hogy az államadósság a 2026 végére várt 77,5 százalékos GDP-arányos szintről 77,2 százalékra csökken a jövő év végére. Az adósság kamatterhei – amik évekig a legmagasabb GDP-arányos szinten voltak az EU-ban – jövőre a GDP 3,8 százalékán lesznek, ami minimális csökkenés az idei 3,9 százalékhoz képest, és a még kifutó állampapírok magas hozamszintjeivel magyarázható. Ebből az is következik, hogy az úgynevezett elsődleges egyenleg GDP-arányosan mínusz 1,1 százalék lesz.
A sajtótájékoztatón kiderült továbbá, hogy