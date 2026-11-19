A Sotheby’s aukciósház rekordot jelentő 190,4 millió dollárért (6,4 milliárd fontért) adott el egy Vincent van Gogh-festményt New Yorkban. A Châtaigniers en fleurs (Virágzó gesztenyefák) című kép eladása megdöntötte a híres művész korábbi, 2022-ben felállított 117,2 millió dolláros aukciós rekordját, írja a BBC.

A festmény 1890-ben, Van Gogh életének utolsó két hónapjában készült. A Sotheby’s tájékoztatása szerint ez az egyik legjelentősebb olyan műalkotás abból az időszakból, amely magántulajdonban maradt. A vevő kilétét most nem tették nyilvánossá.

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A szerdai aukcióra azután került sor, hogy az utolsó pillanatban sikerült megállapodásra jutni egy vitás ügyben a festmény történetéről, ugyanis az alkotást korábban, a nácik hatalomra kerülése idején kényszer hatására adhatták el. A Sotheby’s az aukció előtti órákban jelentette be, hogy rendezte a konfliktust a festményt áruba bocsátó Blaquier-Arrieta család és a Fischer család, a kép korábbi német tulajdonosai között.

Fischerék ügyvédje levélben fordult a Sotheby’s aukciósházhoz: megírta, hogy a festményt a második világháború előtt, Amszterdamban adták el, miután a család kiadóvállalata a nácik miatt súlyos anyagi veszteségeket szenvedett el. „A festmény náci korabeli, összetett történetét, valamint a Fischer családnak a holokauszt idején elszenvedett megpróbáltatásait elismerve a két család kölcsönösen kielégítő megállapodásra jutott. A műalkotást pedig e megállapodás értelmében értékesítik majd” – közölte a Sotheby’s.