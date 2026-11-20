A szerb csapattal találkozik a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája márciusi osztályozós párharcában, amelynek tétje az élvonalbeli szereplés – írja az MTI. Az első meccset március 25-én, a visszavágót 30-án rendezik.

A magyar csapat azért játszik osztályozót, mert a B divízió 2. csoportjának második helyén végzett az első – és így A divízióba jutott – észak-írek mögött, megelőzve Ukrajnát és Georgiát. A szerbek pont nélkül a negyedik helyen zártak az A divízió 2-es csoportjában, de még így is elcsípték a playoff-párhacot, mivel a török és a cseh válogatott is rosszabbul szerepelt a legjobbak között.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

„Alakulhatott volna talán rosszabbul is számunkra a sorsolás. Nem vitás, Szerbia erős csapat, nem véletlenül szerepelt az A ligában, de jól ismerjük, az utóbbi időben többször is játszottunk ellene, nem egyszer le is győztük” –mondta a magyarok olasz szövetségi kapitányát, Marco Rossi, aki szerint mindkét csapatnak ugyanannyi esélye van a győzelemre.

„Persze a múlt nem számít majd, sokkal inkább döntő lesz, a játékosok pillanatnyi formája, miként az is, hogy mindenkivel kalkulálhatok-e. Az utóbbi időben rendre két-három alapember hiányzott a csapatunkból, remélem, március végén nem kell hasonló problémával szembesülnünk. Minden tiszteletem a szerbeké, kiváló futballisták alkotják a keretüket, de talán nem bántom meg őket, ha azt mondom, nem érik el a spanyolok, a franciák, a németek vagy éppen a hollandok szintjét. Azt gondolom, mindkét válogatottnak ötven százalék esélye van a sikerre, ahogyan megnyerhetjük ezt a párharcot, ugyanúgy el is veszíthetjük” - nyilatkozott Rossi.