Andris Kulbergs lett miniszterelnök felszólította az Európai Uniót, hogy zárja le határait az összes orosz állampolgár előtt, mivel szerinte az EU nem tudja átvilágítani a több százezer orosz turistát, akiket beengednek.

„Jelenleg túl veszélyes ennyi embert beengedni az EU-ba. Nem engedhetünk Oroszországnak, nem mutathatunk gyengeséget” – mondta Kulbergs a Welt-nek. „Senki sem tud ennyi embert átvilágítani” – tette hozzá.

Azt is kizárta, hogy egy esetleges ukrajnai tűzszünet után visszatérjenek a normális kapcsolatok Moszkvával. „Vannak, akik úgy vélik, hogy egy tűzszünet után visszatérhetnek a normális kapcsolatok Oroszországgal, de nem lehetséges. Ez egy új korszak” – mondta.

Kulbergs figyelmeztetett, hogy fokozódnak Oroszország hibrid támadásai a NATO keleti szárnya ellen. „A helyzet eszkalálódik” – mondta, hozzátéve, hogy a lett és észt különleges erők a múlt hétvégén nyolc embert tartóztattak le észtországi területen, akik „konkrét utasítást kaptak egy Ukrajnát támogató észtországi gyártóüzem megtámadására”. Emögött szerinte Oroszország áll.

Fotó: GINTS IVUSKANS, AFP/AFP

Az elkövetkező hónapokat „az igazság telének” nevezte, mivel Oroszország azért támadja Ukrajna víz-, fűtés- és energiaellátását, mert kevés előrelépést tesz a fronton, miközben megpróbálja befolyásolni a közvéleményt Németországban és másutt is. „Putyin azt akarja, hogy a németek megijedjenek, és követeljék, hogy kormányuk hagyja abba Ukrajna támogatását” – mondta.

Kulbergs „túlzásnak” minősítette azokat a félelmeket, miszerint a csütörtöki Donald Trump, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin közötti, sencseni csúcstalálkozó egy új jaltai csúcstalálkozónak minősülne, azzal érvelt ugyanis, hogy az orosz vezetőt megalázták.

Kulbergs arra sürgette a nagyobb országokat, különösen Németországot, hogy ne adják át magukat a háborús fáradtságnak. „Teljesen lehetséges Európa-pártinak lenni, erőteljesen támogatni Ukrajnát, szembeszállni az agresszorral – és mégis nagy fölénnyel megnyerni a választásokat” – mondta. (Politico)