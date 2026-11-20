Andris Kulbergs lett miniszterelnök felszólította az Európai Uniót, hogy zárja le határait az összes orosz állampolgár előtt, mivel szerinte az EU nem tudja átvilágítani a több százezer orosz turistát, akiket beengednek.
„Jelenleg túl veszélyes ennyi embert beengedni az EU-ba. Nem engedhetünk Oroszországnak, nem mutathatunk gyengeséget” – mondta Kulbergs a Welt-nek. „Senki sem tud ennyi embert átvilágítani” – tette hozzá.
Azt is kizárta, hogy egy esetleges ukrajnai tűzszünet után visszatérjenek a normális kapcsolatok Moszkvával. „Vannak, akik úgy vélik, hogy egy tűzszünet után visszatérhetnek a normális kapcsolatok Oroszországgal, de nem lehetséges. Ez egy új korszak” – mondta.
Kulbergs figyelmeztetett, hogy fokozódnak Oroszország hibrid támadásai a NATO keleti szárnya ellen. „A helyzet eszkalálódik” – mondta, hozzátéve, hogy a lett és észt különleges erők a múlt hétvégén nyolc embert tartóztattak le észtországi területen, akik „konkrét utasítást kaptak egy Ukrajnát támogató észtországi gyártóüzem megtámadására”. Emögött szerinte Oroszország áll.
Az elkövetkező hónapokat „az igazság telének” nevezte, mivel Oroszország azért támadja Ukrajna víz-, fűtés- és energiaellátását, mert kevés előrelépést tesz a fronton, miközben megpróbálja befolyásolni a közvéleményt Németországban és másutt is. „Putyin azt akarja, hogy a németek megijedjenek, és követeljék, hogy kormányuk hagyja abba Ukrajna támogatását” – mondta.
Kulbergs „túlzásnak” minősítette azokat a félelmeket, miszerint a csütörtöki Donald Trump, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin közötti, sencseni csúcstalálkozó egy új jaltai csúcstalálkozónak minősülne, azzal érvelt ugyanis, hogy az orosz vezetőt megalázták.
Kulbergs arra sürgette a nagyobb országokat, különösen Németországot, hogy ne adják át magukat a háborús fáradtságnak. „Teljesen lehetséges Európa-pártinak lenni, erőteljesen támogatni Ukrajnát, szembeszállni az agresszorral – és mégis nagy fölénnyel megnyerni a választásokat” – mondta. (Politico)
A találkozó előtt és után is áradoztak egymásról a résztvevők. Putyin nem hiszi, hogy bárki is számított arra, hogy minden ilyen jól sikerül, kérdéses, hogy a világ többi része is ilyen boldog lesz-e majd az eredményektől.