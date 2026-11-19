Véget ért a sencseni csúcstalálkozón Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping háromoldalú találkozója, az erről szóló hivatalos nyilatkozatot várhatóan hamarosan kiadják a felek.

A másfél órás találkozó után a két vendég, Trump és Putyin el is hagyta a helyszínt (külön-külön, természetesen). Putyin távozóban úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy bárki is számított arra, hogy minden ilyen jól sikerül.

Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP

Hasonlóan udvariasakat és szépeket mondott a házigazda Hszi is, aki a nagyívű kijelentésekkel nem fukarkodva arról beszélt, hogy a találkozó történelmi és példa nélküli, áttörő jelentőségű esemény volt, a három országnak pedig együtt kell működnie a globális kihívások kezelésében, és példát kell mutatnia a világ többi részének.

Trump szerint a három vezetőnek „különleges felelőssége” van a konstruktív párbeszéd fenntartásában, hiszen „Békét még soha nem teremtettek úgy, hogy elutasították volna a párbeszéd lehetőségét.” Putyin ironikus módon hasonló gondolatokat fogalmazott meg, hangsúlyozva, hogy a három vezetőnek felelőssége van a nemzetközi béke megőrzésében. Putyin arról is beszélt, hogy Oroszország, Kína és az Egyesült Államok az együttműködéssel erősítheti a globális stabilitást. A nyitóbeszédében elhangzottak alapján elemzők arra következtetnek, hogy Oroszország a mai csúcstalálkozót tényleg egy újbóli világfelosztós Jalta 2.0-ként fogta fel, az elnök olyan kérdések megvitatását javasolta, mint a globális és regionális gazdasági, élelmezés- és energiabiztonság, valamint a regionális konfliktusok rendezése – köztük az ukrajnai háborúé. Utóbbiról a Putyin-Trump és a Putyin-Hszi találkozókon is szó esett.

A háromoldalú találkozó, úgy tűnik, Hszinek is mindent megadott, amit el akarhatott érni: a világ két legnagyobb nukleáris hatalmának összehívásával járó presztízst, miközben úgy távozhatott, hogy nem kellett semmilyen olyan kötelezettséget vállalnia, amely terhet jelenthetne Pekingnek. (Guardian, BBC, New York Times, MTI)