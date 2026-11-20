Beismerő vallomást tett büntetőperének pénteki tárgyalásán az az ír férfi, aki volt felesége meggyilkolását korábban balesetnek próbálta beállítani. A férfi, aki ellen augusztusban emeltek vádat, a szeptemberi előkészítő ülésen tagadta bűnösségét. A Budai Központi Kerületi Bíróságon zajló per pénteki tárgyalásán azonban a bíróság ismertette azt az eljárás nyomozati szakaszában, gyanúsítottként tett vallomását, amiben elismerte, hogy 2025 januárjában ő ölte meg a japán nőt Budapesten.

Ezt a vallomását most a bíróságon is fenntartotta, azt ugyanakkor tagadta, hogy előre kitervelten követte volna el a gyilkosságot, írja az MTI. Ha az előkészítő ülésen az előre kitervelt emberölést teljes körűen, a vádirattal egyezően beismeri, 17 év fegyházat kapott volna.

Az esetről korábban mi is többször írtunk. A tragédia után kiderült, hogy súlyos hatósági mulasztások előzték meg az esetet: a hazánkban élő japán nő, M. évek óta élt terrorban, volt férje fenyegetéseinek és bántalmazásának árnyékában, megfélemlítve és kiszolgáltatva. 2024-ben kétszer is feljelentést tett a magyar rendőrségnél, egyszer azért, mert a férfi ellopta a laptopját, egyszer pedig egy őt konkrétan megöléssel fenyegető levél miatt, amit szintén a volt férjétől kapott. A rendőrség egyik alkalommal sem foglalkozott vele.

Fotó: Bankó Gábor/444

A vádlott ír férfi és az áldozat japán nő, mint azt a vádirat felidézi, már évekkel korábban elváltak, a nő két kiskorú gyermekével Magyarországon maradt, a férfi Hollandiába költözött. Innen utazott vissza látogatóba pár havonta a gyerekekhez, akikkel viszont 2024 márciusa óta a nő Japánba tervezett telepedni, folyamatban is volt egy bírósági eljárás ezzel kapcsolatban.

Az ír férfi 2025. január 27-én érkezett Magyarországra, a japán nő V. kerületi lakásában tartózkodott. Két nappal később, miután a fiuk iskolába ment, a férfi a kislányukat uszodába vitte, így a volt felesége egyedül maradt otthon. A férfi magával vitt egy plusz ruházatot, amelybe átöltözött, majd elindult vissza a lakásba – útközben még egy csuklyát és egy sisakot is magára vett. Ezután visszaért a volt feleségéhez, rátámadt és meggyilkolta. Ezután a holttestet a kanapéra helyezte, a közelébe borosüveget, teamécseseket, valamint cigarettákat és cigarettavégeket rakott. Azért, hogy eltüntesse bűncselekménye nyomait, meggyújtotta a bútort, és elhagyta a lakást, majd a környékén sétálva az átcserélt ruházatát kidobta, és visszavette a reggeli viseletét.

Az eset után a rendőrség napokig azt állította, hogy az első adatok alapján nem történt idegenkezűség, és nem találtak arra utaló jelet, hogy bűncselekmény történt volna. A hatóságok azt valószínűsítették, hogy a korábban fenyegetettsége miatt több feljelentést tevő, illetve a Patent Egyesület segítségét is kérő nő fényes nappal, a saját ágyában, egy cigarettával gyújtotta fel magát. A nő barátai és ismerősei többször is jelezték, hogy számtalan gyanús körülmény van, például az, hogy a nő soha életében nem dohányzott. Ezekre a jelzésekre azonban a rendőrség cinikus kommentekben válaszolgatott, amiben még utólag sem találtak kivetnivalót.

Végül február 4-én jelentették be, hogy, „fordulat állt be a nyomozásban”, és emberölés miatt nyomoznak, a férfit két nappal később le is tartóztatták. Egy héttel később egy sajtótájékoztatón