A Magyar Külügyi Intézet novemberben leváltott vezetője nemcsak a Fidesznek, hanem ezzel egy időben a Tiszának is dolgozott, tudta meg a Partizán a Tisza európai parlamenti frakciójától egy közérdekű adatigénylés révén.

Feledy Botond a Sziget fesztiválon 2026. augusztus 13-án. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A tájékoztatás szerint idén február és július között vásároltak Feledy cégétől uniós és világpolitikai összefoglalókat összesen 15 ezer euróért, mostani árfolyamon nagyjából 5 és fél millió forintért. A Partizán azért volt kíváncsi Feledy esetleges tiszás megbízására, mert miután kiderült, hogy dolgozott a Fidesznek, egy kommentben azt írta Magyar Péternek: „a választás után már a csapataiddal dolgoztunk. Ahogy 2024 óta”.

Feledy a tiszás megbízásáról azt írta:

„A TISZA EP-delegációval kötött, hat hónapra szóló szerződés keretében napi uniós és világpolitikai reggeli briefek készültek a megrendelő számára. A díjazás a termék mögött álló csapat költségeit fedezte. A nyilvánosan képviselt elemzői álláspontomat ez a megbízás sem befolyásolta, a véleményemet soha nem igazítottam egyetlen ügyfelem elvárásaihoz sem”.

Feledynek azért kellett távoznia a hivatalából november elején, mert kiderült, hogy korábban éveken át készített elemzéseket Lázár János minisztériumának, amiért összesen 84 millió forintot vett fel 2023 decemberétől egészen a kormányváltásig. További 12 millió forintért segítette Navracsics Tibort is területfejlesztési miniszteri munkájában.

Feledy egyébként a választásokig a Partizán külsős munkatársa is volt.