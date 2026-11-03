Feledy Botond Navracsics Tibornak is bedolgozott, Lázár Jánosnak pedig az Epstein-aktákról is adott tanácsokat 62,5 ezer forintos órabérért

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Mario Draghi, lefoglalt orosz vagyonok, Epstein-akták: többek között ezekről is adott tanácsokat Feledy Botond külpolitikai elemző Lázár János minisztériumának a kormányváltás előtt, derül ki abból a részletes számlából, amely lapunkhoz eljutott. A Külügyi Intézetet hétfőig vezető szakember cége még idén márciusban is számlázott a fideszes közlekedési minisztériumnak 19.437.500,00 forint értékben efféle feladatok elvégzéséért.

Más, szintén lapunkhoz eljutott dokumentumokból pedig az derül ki, hogy Feledy emellett a Miniszterelnökség megbízásából összesen bruttó 11,917,680 millió (nettó 9,384,000) forint értékű tanácsadói munkában vett részt, amely Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter munkáját segítette. A politikusnak a papírok szerint „külpolitikai szaktanácsadás és geopolitikai elemzői feladatok ellátása” feladatokat végzett Feledy. Az elemzőt a Miniszterelnökség a p2m Informatika Szolgáltató Kft. és a p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-n, azaz „a tanácsadás Lounge-csoportján” keresztül alkalmazta, azt nem tudni, hogy az elszámolt vállalkozói díjból pontosan mennyit kapott Feledy.