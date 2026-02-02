Mario Draghi: Ha Európa nem akar alárendelt szerepet játszani a jövőben, akkor valódi föderációvá kell válnia

Kevesebb mint két héttel Mark Carney történelminek nevezett davosi beszéde után Mario Draghi elmondta a Carney-beszéd európai verzióját. Ennek a beszédnek is a visszavonhatatlanul megváltozott világrend a kiindulópontja, de Draghi kimondottan az Európai Unió jövőjére és helyére koncentrál az új világban. Amióta két éve felkérték az egykori olasz miniszterelnököt, hogy készítsen jelentést az unió versenyképességéről, egyértelműen irányadónak számít a véleménye, így hát most is komoly érdeklődés fogadta, amikor átvette a díszdoktori címét a Leuveni Katolikus Egyetemen, és ennek apropóján bő negyedórát beszélt az EU előtti kihívásokról és a lehetséges válaszokról (itt olvasható a teljes beszéd).
Draghi – aki Carney-hoz hasonlóan közgazdász, sőt, a kanadai kormányfőhöz hasonlóan ő is állt bank élén, amikor nyolc éven át vezette az Európai Központi Bankot – a 2024 őszén elkészült jelentésében is közös befektetésekre és pénzügyi alapokra tett javaslatot, hatékonyabb döntéshozatalt és önálló európai cselekvést sürgetve. Most egy lépéssel tovább ment ennél.
Mark Carney történelminek mondott beszédében Václav Havelt idézve temette el a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, amiről eleve mindenki tudta, hogy részben hamis. Szerinte az új helyzetben a közép- és kisebb hatalmaknak össze kell fogniuk, a többi alternatíva csak rosszabbnak tűnik ennél.
Európa sokáig úgy tett, mintha nem akarna több lenni laza szövetségnél, de az utóbbi években rákényszerült a változásra. Ettől még nincs a nyakunkon a belga kalauzokból álló junta, de Trump fenyegetőzése és az orosz veszély meglepő reakciókat vált ki a kontinensen.
Szerdán hat ország miniszterei tárgyalnak a lehetséges gyorsabb döntéshozatalról és külön projektekről, melyekben nem venne részt minden uniós tagállam. A cél az, hogy Európa gyorsabban, egységesebben reagáljon a gazdasági és geopolitikai kihívásokra.