Feljelentést tett a Miniszterelnökség a tanácsadás Lounge-csoportja ellen, itt is komoly összegekről van szó

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter. Fotó: Németh Dániel/444

A Miniszterelnökség feljelentést tett költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen a p2m Informatika Szolgáltató Kft. és a p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. alkotta konzorciummal 2023 és 2026 között kötött szerződések miatt – derül ki a tárca közleményéből.

Azt írják, a rendelkezésre álló iratok vizsgálata alapján a Miniszterelnökség belső működésének és szervezetének támogatására kötött szerződések alapján járó pénzt a vállalkozó főként szakpolitikai, társadalomtudományi, iparági, területfejlesztési, külpolitikai és lakáspiaci tanulmányokat, kutatásokat és elemzések készítésére költötte, amelyek többsége nem kapcsolódott közvetlenül a Miniszterelnökség működéséhez.

Hangsúlyozták, a feljelentés a szakmai beszámolókban feltüntetett és egyben a kifizetések alapjául szolgáló munkaóra-elszámolások valóságtartalmát is vizsgálat tárgyává teszi. Példaként említették, hogy a balkáni munkaerőpiaci kutatásnál 380 tanácsadói órát számoltak el, óránként nettó 60 ezer forintos díjjal, összesen nettó 22,8 millió forint értékben,

miközben a megrendelés napja december 2. volt, a teljesítési határidő december 16., vagyis a két időpont között 11 munkanap állt rendelkezésre, ami 47,5 nyolcórás munkanapnak felel meg, így a teljesítéshez ebben az időszakban több munkatárs párhuzamos, lényegében teljes munkaidős közreműködésére lett volna szükség.

Szeptember 16-án jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, hogy két céggel szemben hat ügyben tesz feljelentést, mert az átvilágítások során újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint hárommilliárd forint értékben.

Milliárdos nagyságrendű közpénz kétes körülmények közötti felhasználásról van szó – jelentette ki Tanács. A p2m Consulting Kft.-ről azt mondta, árbevétele 2019 előtt nem haladta meg a 200 millió forintot, 2020 végén azonban a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól nettó 30 milliárd forintos keretszerződést nyert egy olyan pályázaton, amelynek beadási ideje mindössze néhány nap volt.

A cég a szerződésnek köszönhetően éppen olyan megkerülhetetlen szereplő lett a tanácsadás és a szervezetfejlesztés piacán, mint Balásy Gyula cégei a rendezvényszervezés vagy a marketing kapcsán,

hiszen ettől kezdve az összes hasonló munkát csak rajtuk keresztül lehetett igénybe venni, miközben a valódi feladatokat továbbra is a korábbi piaci szereplők végezték el – magyarázta akkor a miniszter.