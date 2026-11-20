Észtország biztonsági okokból december 1-jétől lezárja közúti határátkelőit Oroszországgal, és hat hónap múlva dönt arról, hogy meghosszabbítja-e a felfüggesztést – közölte pénteken a balti ország kormánya. Észtország vasárnap azzal vádolta meg az orosz biztonsági szolgálatokat, hogy gyújtogatási kísérletet hajtottak végre egy észt védelmi vállalat ellen, ami állításuk szerint az idén már a második ilyen eset volt.

„A határátkelőhelyek lezárása nem egyetlen incidensre adott reakció, hanem a következő lépés Oroszország Ukrajna elleni agresszióját és az egyre gyakoribb szabotázs- és hibrid műveleteket követően Európában” – mondta Margus Tsahkna külügyminiszter pénteki nyilatkozatában.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn tagadta Észtország vádjait.

Észtország jelenleg öt határátkelőhellyel rendelkezik, ahol az utazók beléphetnek Oroszországba, illetve elhagyhatják azt. Észtország északi szomszédja, Finnország 2023-ban zárta le orosz határátkelőit, és ez azóta sem változott, míg a déli balti államok, Lettország és Litvánia nyitva tartják az átkelőhelyeket. (Reuters)