A csütörtökről péntekre virradó éjszakai újabb légicsapásokat mértek az oroszok az ukrán fővárosra. Kijevben legalább hárman meghaltak, tizenöten pedig megsebesültek az orosz hadsereg légicsapásaiban. Hidakat, infrastrukturális létesítményeket ért találat a városban, ahol jelenleg kinn tartózkodnak a 444 munkatársai is. Stábunk tegnap – értelemszerűen még a mostani légicsapások előtt – helyszíni riportban számolt be a Kijev elleni orosz támadásokról:
Már Kijev belvárosában tombol az orosz drónterror: helyszíni tudósítás a csütörtöki becsapódás mellől
Az MTI beszámolója szerint Kijevet több rakétacsapás érte péntekre virradóra, a három halálos áldozat az előzetes információk szerint a vízművek dolgozója volt. Vitalij Klicsko polgármester a Telegram-csatornáján azt is közölte, hogy a sebesültek közül heten szorulnak kórházi kezelésre. Az ukrán főváros három hídját is rakétatalálat érte, ezért arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben nem feltétlenül szükséges, ne induljanak útnak személygépkocsival. Emellett felszólították a cégek és a vállalatok vezetőit, hogy ahol lehet, rendeljenek el távmunkát.
Kijev tíz kerülete közül ötben nincs áram az orosz légicsapások következtében. A főváros más kerületeiben is vészhelyzeti áramszünetek vannak érvényben a berendezések megrongálódása és a hálózatok túlterhelése miatt.
Légicsapás ért egy energetikai létesítményt a nyugat-ukrajnai Lviv megyében - számolt be Makszim Kozickij katonai kormányzó a Telegramon. Az Ukrenerho, Ukrajna állami tulajdonban lévő villamosenergia-átviteli rendszerirányítója várható áramkimaradásokra figyelmeztette Lviv, Ivano-Frankivszk és Kárpátalja megye fogyasztóit. Az északkelet-ukrajnai Harkiv egyik kórháza is megrongálódott, ott négy beteg sebesült meg.
Egy kisbaba is megsérült, amikor orosz drónok támadták csütörtökön Kijev történelmi központját. Az oroszok néhány órán belül kétszer is ugyanarra a háztömbre mértek csapást, miközben a mentőalakulatok a helyszínen dolgoztak. Helyszíni riport az ukrán fővárosból.