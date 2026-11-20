A csütörtökről péntekre virradó éjszakai újabb légicsapásokat mértek az oroszok az ukrán fővárosra. Kijevben legalább hárman meghaltak, tizenöten pedig megsebesültek az orosz hadsereg légicsapásaiban. Hidakat, infrastrukturális létesítményeket ért találat a városban, ahol jelenleg kinn tartózkodnak a 444 munkatársai is. Stábunk tegnap – értelemszerűen még a mostani légicsapások előtt – helyszíni riportban számolt be a Kijev elleni orosz támadásokról:

Már Kijev belvárosában tombol az orosz drónterror: helyszíni tudósítás a csütörtöki becsapódás mellől

Az MTI beszámolója szerint Kijevet több rakétacsapás érte péntekre virradóra, a három halálos áldozat az előzetes információk szerint a vízművek dolgozója volt. Vitalij Klicsko polgármester a Telegram-csatornáján azt is közölte, hogy a sebesültek közül heten szorulnak kórházi kezelésre. Az ukrán főváros három hídját is rakétatalálat érte, ezért arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben nem feltétlenül szükséges, ne induljanak útnak személygépkocsival. Emellett felszólították a cégek és a vállalatok vezetőit, hogy ahol lehet, rendeljenek el távmunkát.

Fotó: Kolozsi Ádám

Kijev tíz kerülete közül ötben nincs áram az orosz légicsapások következtében. A főváros más kerületeiben is vészhelyzeti áramszünetek vannak érvényben a berendezések megrongálódása és a hálózatok túlterhelése miatt.

Légicsapás ért egy energetikai létesítményt a nyugat-ukrajnai Lviv megyében - számolt be Makszim Kozickij katonai kormányzó a Telegramon. Az Ukrenerho, Ukrajna állami tulajdonban lévő villamosenergia-átviteli rendszerirányítója várható áramkimaradásokra figyelmeztette Lviv, Ivano-Frankivszk és Kárpátalja megye fogyasztóit. Az északkelet-ukrajnai Harkiv egyik kórháza is megrongálódott, ott négy beteg sebesült meg.