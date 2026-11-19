Belvárosi lakóházakat találtak telibe az oroszok Kijevben a legújabb, csütörtök délutáni dróntámadásban. Az egyik kiégett lakásban éppen a család közeli barátai mérik fel, amikor odaérkezünk, vizsgálják, mi maradt a kisgyerekes család otthonából. Az apa kérte meg őket, hogy ha tudnak, menjenek a helyszínre, neki a kórházba kellett rohannia, ahova a feleségét és a kisbabájukat vitték be.

„Egyelőre semmi információnk nincs, nem tudjuk, mennyire súlyos a sérülésük, nekünk is csak annyit mondtak, hogy megsebesültek”

– mondja a barát a kidőlt ajtókeretben állva. Bent mindenhol üvegcserepek, de hogy mennyire súlyosan sérült a történelmi épület, kívülről látszik igazán: három szinten a homlokzati rész teljesen kiégett, még érezni a levegőben a robbanás után visszamaradt, szúrós vegyszerszagot.

Fotó: Kolozsi Ádám

Az orosz támadás egyáltalán nem volt véletlen: a civilek elleni háborúban nemcsak a város infrastruktúráját, az energiahálózat kritikus elemeit vagy a hidakat támadják most már folyamatosan, hanem a belvárost is, azokat a negyedeket, ahol csak lakóházak és kisebb irodák vannak.

Két napja a város nyolc hídja közül kettőt is ballisztikus rakétával találtak el. A város egyik legforgalmasabb összekötőjén, az Északi hídon méretes lyuk tátong a belső sáv közepén, az érintett útszakaszt elkerítették, a külső sávban egyelőre csak buszok mehetnek át. A városban emiatt folyamatosak az óriási dugók, csúcsforgalomban gyakran órákba telik, mire valaki átvergődik a Dnyipro túlpartjára.

A belváros hangulatosabb történelmi negyedében, Podilban ebből nem sokat érezni, itt amúgy is sétálóutcák, kis forgalmú utcák és kávézók sorakoznak. Bár itt is szembeszökő, hogy a város mennyivel kihaltabb, mint akár egy évvel ezelőtt. A rendszeres légitámadások miatt sokan költöztek ki a fővárosból, a pénz azoknál is fogyóban, akiknél korábban volt még valamennyi tartalék. Az állandó áramszünetek miatt már a közvilágítás is minimális: bár Kijev egyik legreprezentatívabb részén vagyunk, itt is jó, ha minden ötödik utcai lámpa pislákol még.

Fotó: Kolozsi Ádám

A fronthoz közeli területekhez képest ez így is másik világnak hat, ahol a háború látszólag csak állandó hangaláfestésként volt idáig többnyire jelen. Ez a háttérzaj azonban mostanra éles kerepeléssé változott: az orosz Sahed drónok hangja most már bármelyik nap megszólalhat, a légiriadóra figyelmeztető telefonos appok pedig egyre gyakrabban azt jelzik, hogy Kijev belvárosi kerületei vannak közvetlen veszélyben.

Most is így történik. A szikrázó napsütésben, csütörtök dél körül csapódik be az első orosz drón, egyenesen a Vodvizenska utcába, az egyik legelegánsabb belvárosi részbe, ahol három-négyemeletes lakóépületek sorakoznak. Itt a közelben sincsenek se üzemek, se katonai létesítmények, azt pedig nehéz elképzelni, hogy a földszinti kisboltok, fodrászatok és kávézók bármiféle katonai fenyegetést jelentenének.

Az oroszok most ezt a – korábban háborús szempontból viszonylag biztonságosnak számító – Podil negyedet lövik módszeresen. A pszichológiai hadviselésen, a nemzetközi béketárgyalások imitálása közbeni erőfitogtatáson és a civil lakosság terrorizálásán túl ennek semmi más értelme nincs. Az oroszok viszont annál intenzívebben csinálják: az éjszakai légiriadók után napközben is egy-két óránként van már riasztás.

Kijevben általában egy sima riasztással a többség nem sokat törődik; nem lehet öt éven át úgy élni, hogy az ember folyamatosan a várható becsapódásokat lesi, és fel-le rohangál az óvóhelyre. Két hónapja ezért már megváltoztatták a figyelmeztetések rendszerét is. A korábbi egységes riasztás helyett most már színkódok vannak: a narancssárga a legtöbb esetben nem érdekel senkit, az ugyanis csak a sima drónveszélyt jelenti. Csak a vöröset veszik komolyan, amit a ballisztikus rakétatámadás előtt adnak ki – igaz, akkor meg idő nincs, hiszen alig egy-két perc lehet a becsapódásig.

A rendszeres belvárosi dróntámadások azonban ebben is új helyzetet jelentenek. Az orosz Sahedek többnyire északkelet felől jönnek. Aki már kellőképpen rájuk van fixálódva, a madarakat is hajlamos egy pillanatra drónnak nézni, de a mostani helyzet nemcsak őket aggasztja: itt kifejezetten civil célpontok vannak, és a belvárosban sehol nem lehet az ember valódi biztonságban.

Az ukrán légvédelem ugyan a drónok nagy részét lelövi, a túlterheléses támadásokkal már nem mindig tud mit kezdeni. Éppen egy workshopon hallgatunk előadást az orosz dezinformációs bothadsereg működéséről, arról, hogyan terjeszti az orosz propaganda AI-eszközökkel a Telegramon, hogy valójában nem is Oroszország az agresszor, amikor egy Sahed elszáll felettünk. Ezt még sikerül levadászni a városközpont felett:

Mint nemsokára kiderül, a törmelékei részben az ukrán külügyminisztérium udvarára estek. Sérülést ezek nem okoztak, a darabjai állítólag múzeumba kerülnek. A következő azonban már nem messze tőlünk suhan el, és világos, hogy nem varjút néztünk valami másnak. A nemzeti múzeum és a szomszédos park felett száll el mellettünk, miközben gyorsan veszít a magasságából.

Az újabb Sahed tőlünk úgy 400 méterre csapódhat be, a történelmi negyed közepén, azonnali robbanással és szétterjedő füstfelhővel:

Mint hamarosan kiderül, a drónt ugyanarra a háztömbre irányították, amelyben néhány órával korábban egy másik drón már eltalált egy lakóépületet. Az újabb becsapódás helyszíne alig száz méterre van az előzőtől. Ez a szokásos orosz taktika: akkor támadni újra, amikor éppen a helyszínen vannak a mentőalakulatok, rendőrök, és lehetőleg bámészkodók is vannak a közelben.

A két dróntalálat után sem múlt el a veszély. Amikor az utcába érünk, már mindenhol tűzoltók, rendőrök, mentők és önkéntesek dolgoznak, éppen az erkélyen át menekítenek ki egy középkorú asszonyt. Úgy tűnik, az ijedtségen kívül neki nem esett baja, de a lakása hátsó része súlyosan megsérült; mint mindjárt mi is meglátjuk, a ház harmadik és negyedik emeletén a drón telibe találta a saroklakásokat.

Fotó: Kolozsi Ádám

A ház előtt éppen egy közeli kávézó tulajdonosa mutatja a nyomokat, amikor megint megszólal a légiriadó. Félő, hogy esetleg harmadszor is ugyanoda csapnak, ezért a rendőrök és a tűzoltók mindenkit gyorsan terelnek befelé a sarki kisboltba, annak is a hátsó helyiségébe, minél távolabb a bejárati üvegajtótól. Összezsúfolva állunk a befőttek és paradicsomkonzervek között, és hallgatjuk a légvédelem nehézgéppuskáinak ropogását.

Fotó: Kolozsi Ádám

Az újabb drón ezúttal nem ide jön, mehet ki mindenki. Miközben a városra gyorsan leszáll a sötétség, a kávézóssal a hátsó lépcsőházhoz megyünk, és csak most látszik igazán a pusztítás mértéke. A kiégett lakásokból lassan már csak a tűzoltók zseblámpájának fénye látszik, a földszinti üzlethelyiségek ablakai szintén betörve. A szomszéd kínai teaházban dolgozó Lesja velünk együtt nézi, ahogy leszórják az erkélyekről a félig lelógó darabokat; ő a hátsó helyiségbe bújt a robbanás előtt. Szerencséje volt, az üvegek csak elöl törtek be, mondja kifejezetten nyugodtan. Az ő házuk már egy délelőtti dróntámadásba is beleremegett, de ez az újabb alig negyven méterre volt tőlük – mutatja.

Fotó: Kolozsi Ádám

A szomszédos ajtó fura félnyilvános helyre nyílhat, már amikor a helyén van, most azonban csak a kiszakadt ajtókereten kell átlépni. Bent üvegszilánkokkal borított biliárdasztal, leopárdmintás óriáskanapé – úgy tűnik, itt éppen nem volt senki a becsapódás pillanatában.

Fotó: Kolozsi Ádám

Bent, a ház lépcsőházában még úgy tűnik, kevés kárral megúszták, a lakásokba lépve azonban egészen más kép fogad. A második emeleti lakás kiégett, mint kiderül, itt lakott az anyuka, aki a kisbabájával együtt megsebesült – egyelőre csak várják róluk a híreket. Az ismerősök éppen azt vizsgálják, be lehet-e még valahogy zárni a bejárati ajtót, miközben a tűzoltók járnak körbe a házban, nincs-e még valahol sérült, akiről nem tudott senki.

Egy szinttel feljebb az üvegszilánkokat próbálják nagyjából összeseperni. Az üres nappaliban angyalkás kép lóg az íróasztal felett, a detonációtól lerepült kaktusz a szőnyegen hever, mindenhol szilánkok. Egy lakással arrébb becsomagolt ajándékok várnak valamire a konyhaasztalon a gyertya mellett, a félig szétrombolt lakás közepén.

Fotó: Kolozsi Ádám

Az ukrán főváros elleni csütörtöki orosz légitámadásoknak végül egy halálos áldozata is volt. Vitalij Klicsko kijevi polgármester bejelentése szerint egy 26 éves férfi halt meg, négy embert pedig kórházba szállítottak. A holland nagykövetség épülete mellett is volt egy dróntalálat – találat érte az osztrák követséget is –, de Kijev egyik legrégebbi, még a 18. században épült lakóháza is a célpontok közé került, és komoly sérüléseket szenvedett. Éjszaka további támadásokra lehet számítani, a kijevi régió felett hamarosan várható a következő vörös riasztás.