Csütörtökön az orosz támadás közben egy lövedék csapódott be Kijevben, a holland nagykövetség mögött. A diplomáciai képviselet épületében kisebb károk keletkeztek. Az osztrák nagykövetség épülete szintén megrongálódott. Tom Berendsen holland külügyminiszter szerint az incidensben a nagykövetség egyetlen munkatársa sem sérült meg. „Vizsgáljuk, hogy pontosan mi történt. Jelenleg munkatársaink biztonsága és jólléte az elsődleges szempont számunkra” – mondta Berendsen.

Jelenleg az ukrán fővárosban tartózkodnak a 444 munkatársai, helyszíni riportjuk itt olvasható a Kijev elleni csütörtöki orosz támadásról.

A csapás előtt egy nappal olyan hírek jelentek meg, miszerint a holland Destinus fegyvergyártó vállalat is részt vett a Krími híd elleni ukrán támadásban, ugyanis ez a vállalat gyártotta a támadáshoz használt Ruta rakétákat, amelyekkel részben lerombolták a hidat. A híd elleni támadás után Oroszország hágai nagykövetsége az X-en feltette a kérdést, hogy Hollandia immár nyíltan részt vesz-e az ukrajnai háborúban.

Az osztrák nagykövetség Kijevben Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Christian Stocker osztrák kancellár azt mondta, „megdöbbentették” a történtek. „Ez teljességgel elfogadhatatlan: a diplomáciai képviseletek sérthetetlenek, és mindenkor védelemben kell részesülniük” – írta a kancellár. Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter további intézkedéseket jelentett be a nagykövetség személyzetének védelme érdekében, valamint bekérette az orosz nagykövetet is a külügyminisztériumba. (RBC/ORF/NLTimes)