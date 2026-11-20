A magyar–szlovák határ közelében, a Nógrád megyei Felsőpetény közelében kereshették a Seszták-ügyben előkerült 6,5 milliárd forint egy részét, amiről Seszták Miklós ügyvédje azt mondta, az nem a védencéé – állítja a TV2 Híradó egy állítólagos informátorra, Barna Jánosra hivatkozva, aki az ásás pontos helyszínét nem akarta elárulni. A csatorna szerint - és ezt az állítást egyelőre más forrás nem bizonyítja - a területek nem Seszták Miklóshoz, hanem Fabó György vállalkozóhoz és volt feleségéhez, jelenlegi üzlettársához köthetők.
„Lebuktak! Hazudtak és lebuktak! Kiderült az igazság az elásott pénzről!” – közölte Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint a TV2 riport alapján kiderült, hogy nem Seszták Miklós pénze került elő, hanem Fabó Györgyé. A miniszterelnök ezt így kommentálta: „Immár a Fidesz legtragikomikusabb időszakához érkeztünk: most épp azon vekengenek, hogy a kiásott pénznek nincs is köze a bűnszövetségben elkövetett, milliárdos korrupcióval gyanúsított Sesztákhoz😂”
Az NVVH nem kommunikált arról, hogy igaz-e a TV2 állítása, és tényleg Fabó György földjein volt a pénz, ahogy a rendőrség sem. Mégis érdemes megvizsgálni Seszták Miklós és Fabó György hosszú évekre visszanyúló kapcsolatát.
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