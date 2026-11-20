Jelena Petrovic, Lidija Dimitrijevic, Marija Bjelobrk, Sara Valentik és Adem Mavric mellett Lázár Tibor nemzeti kisebbségi képviselő, zentai magyar képzőművész lett a szerb parlament alelnöke. Őket az októberi előrehozott választáson győztes Egyetemista Lista jelöltje, az ellenzéki képviselők viszont nem kaptak vezető tisztséget a törvényhozásban. A kinevezésekről nyolc órán át folyt a vita, a korábban kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) és néhány kisebbségi párt képviselői egy ponton tiltakozásul elhagyták az ülést.

A szerb parlament. Fotó: FILIP STEVANOVIC/Anadolu via AFP

Az ellenzék szerint megszakadt az a több évtizedes parlamenti gyakorlat, amely szerint az ellenzék is részt vehet a törvényhozás vezetésében. Aleksandar Vučić korábbi köztársasági elnök, az ellenzékbe került Szerbia Győzedelmeskedik vezetője szerint a parlament vezetésének tükröznie kellene a választópolgárok politikai akaratát. Szerinte az ellenzéknek a hat alelnöki tisztségből legalább kettőt meg kellett volna kapnia. „Szerbiában meghalt a demokrácia” - mondta.