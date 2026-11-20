Donald Trump kormánya azt szeretné, ha január elejéig békemegállapodást kötne Moszkva és Kijev, értesült a Financial Times. Ez azt jelentené, hogy még az ukránpárti demokraták kongresszusi hatalomátvétele előtt elhallgatnának a fegyverek. Trump a CNN tudósítása szerint pénteken maga is beszélt arról, hogy szerinte egyértelmű: Putyin diplomáciai úton szeretné rendezni a háborút.

Azért mérget ne vegyünk rá, Trump újbóli hatalomra kerülése óta Washington számos alkalommal belengette a békét, ahogy Putyin is mutatta már magát békepártinak.

Donald Trump a pénteki sajtótájékoztatóján Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Közben számos jele van annak, hogy valami megmozdult:

Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és veje, Jared Kushner novemberben Abu-Dzabiban újraindította a tárgyalásokat Ukrajnával és Oroszországgal.

Sencsenben Vlagyimir Putyin és Trump is tárgyaltak a békéről, igaz, a hármas csúcsot lezáró közös nyilatkozatba Ukrajna végül nem került bele.

Kushner és Witkoff Berlinben, Dublinban és Moszkvában is tárgyalt az elmúlt napokban.

És mit csinál közben Európa?

Az európaiak készen állnak arra, hogy kedvezően válaszoljanak Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívására, ha garanciát kapnak arra, hogy „mostantól teljes mértékben részt vehetnek” az Ukrajnáról szóló tárgyalásokon, közölte pénteken a francia elnökség.

Emmanuel Macron egy meg nem nevezett tanácsadója egy újságírókkal folytatott háttérbeszélgetésen dolognak nevezte, hogy a kezdeményezés az orosz féltől érkezett.

Ritkán látott orosz támadás

Oroszország éjjel több hullámban drónokkal és rakétákkal támadta Ukrajnát, amelyek közül kettő átjutott a szomszédos Lengyelországba, és ott lezuhant Varsó szerint. Az Ukrajnát érő támadásokban legkevesebb kilencen életüket vesztették, miközben több energetikai létesítményt és hidat is találat ért. Az ukrán hatóságok szerint Kijevben legalább hét ember halt meg és további tizenhét megsebesült, a nyugat-ukrajnai Lvivben pedig két halálos áldozata volt a támadásoknak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken azt állította, hogy Moszkva több mint 110 rakétát és 400 drónt indított el az éjjel Ukrajna ellen, ami azt jelenti, hogy ez volt az egyik legintenzívebb támadás a konfliktus kezdete óta.