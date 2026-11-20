Kevés konkrétummal zárult az amerikai, a kínai és az orosz elnök sencseni csúcstalálkozója. Ez talán nem is akkora baj, pláne annak fényében, amit Alexander Stubb finn elnök állít: Donald Trump, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin közös nyilatkozatának eredetileg lett volna egy Ukrajnáról szóló bekezdése is, de azt az amerikaiak kihúzták.

A közös nyilatkozat négy témát érintett: az energiakínálat növelését, az ENSZ megreformálását, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) jogköreinek korlátozását, valamint egy óvatos vállalást arra, hogy tárgyalásokat folytatnak a nukleáris leszerelésről és az atomsorompóról. Ezek jelentőségéről itt írtunk bővebben.

Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP

Stubb szerint Trump Sencsenből hazafelé tartva a repülőgépről hívta a tettrekészek koalícóját, vagyis az Ukrajna mellett kiálló európai országok vezetőit. Az amerikai elnök itt arról beszélt, hogy a háborút le kell zárni, hogy Európa másra költhesse a pénzét, de nem hangzott el felszólítás a támogatás leállítására. Trump arra is utalt, hogy az európaiaknak közvetlenül Putyinnal kellene tárgyalniuk.

Az európai vezetők közül a finn elnök áll legközelebb az amerikai elnökhöz. Többször golfoztak közösen, de ennél azért többről van szó.