Péntek éjszaka közzétette legújabb országjelentését a Moody's hitelminősítő, amely az adósságbesorolás Baa2 szintjén nem változtatott, azonban az eddigi negatív kilátást stabilra változtatta. Ez enyhe, de egyértelműen pozitív jelzésnek számít, a negatív kilátás ugyanis figyelmeztetés, hogy az adott ország közelebb van a le-, mint a felminősítéshez.

Kármán András pénzügyminiszter Fotó: Németh Dániel/444

A Moody's értékelése szerint a tavaszi választások után megalakult új kormány olyan intézményi lépéseket tett, amik jelentősen mérsékelték a kormányzással és a jogállamisággal összefüggő kockázatokat. Erre példaként felsoroltak olyan intézkedéseket, mint az Integritás Hatóság megerősítése, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítás, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, a közbeszerzések és az ügyészségi felügyelet terén bekövetkezett változások, de megemlítették a fideszes revolverintézmény, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését is.

A Baa2 minősítés megerősítése a Moody's szerint „tükrözi az egyensúlyt Magyarország viszonylag magas jövedelmi szintje, diverzifikált gazdasága és az európai kereskedelmi és befektetési hálózatokba való mély integrációja, valamint a megnövekedett államadósság, a viszonylag gyenge adósságmegfizethetőség és a folyamatos politikai és intézményi korlátok között”. Azt írták, hogy a kormány elkötelezettsége az euró bevezetése iránt „fontos új középtávú politikai horgonyt biztosít”, de a hitelminősítő szerint a 2027 utáni államháztartási konszolidáció megvalósítása és a termelékenységnövekedés fokozása „további politikai intézkedéseket igényel”.

A hitelminősítő szerint az erre az évre becsült kiugróan magas, GDP-arányosan 7,2 százalékos deficit után a 2027-es költségvetés hiteles konszolidációs pályát vázol fel azzal, hogy jövőre 5 százalékra, 2028-ban 4 százalékra csökkentené a hiányt. „Az államadósság 2026–2027-ben a GDP 77,4 százlék körül tetőzik, majd 2030-ra fokozatosan 76 százalékra mérséklődik, miközben a javuló piaci hozamok enyhítik a kamatterheket” – írták.

Azt várják, hogy a GDP idén 1,7 százalékkal, jövőre 2,2 százalékkal, majd 2028-ban 2,8 százalékkal nő „a reálbérek emelkedésére épülő fogyasztásnak és az uniós forrásokból újrainduló beruházásoknak köszönhetően”. A fel- vagy leminősítés szempontjából releváns tényezők közül az alábbiakat sorolták fel: pozitív irányba mozdíthatja a megítélést a reformok tartós fenntartása, az euróbevezetés felé tett érdemi előrelépés és a vártnál gyorsabb adósságcsökkentés. Ezzel szemben visszalépést, újabb negatív kilátást okozna, ha a reformokat visszafordítanák, újra befagyasztanák az uniós pénzeket, vagy ha a költségvetési fegyelem lazulása miatt elakadna az államadósság stabilizálása.

Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Az, hogy a magyar államadósság Baa2 kategóriában maradt a Moody'snál, azt jelenti, hogy továbbra is két szinttel a bóvli kategória fölött vagyunk. Vagyis egy lesorolásnál sem esne ki az ország a befektetésre ajánlottak közül, de a stabil kilátás azt jelenti, hogy a hitelminősítő erre nem is számít. A Baa2 kategóriába egyébként egy felminősítéssel 2021 őszén kerültünk át az addigi Baa3-as, tehát eggyel rosszabb fokozatból. A negatív kilátás két évig volt érvényben, ugyanis 2024 novemberében kapta meg ezt a figyelmeztetést az akkori pénzügyi-gazdasági kormányzat az államháztartási folyamatok romlásáért.

Ez az első hitelminősítői jelentés Magyarországról és a szuverén magyar államadósságról, ami már teljes egészében a Magyar Péter vezette Tisza-kormány félévéről szól. A három nagy hitelminősítő, a Moody's, az S&P és a Fitch ugyanis minden évben május-júniusban, illetve november-decemberben teszi közzé az országjelentését. A sort tavasszal is a Moody's nyitotta szinte pontosan fél évvel ezelőtt, és ahogyan később a két másik hitelminősítő, ők sem változtattak sem a kilátáson, sem a besoroláson.