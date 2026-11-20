„Szurkoljatok az MVM szerződésünk meghosszabbításáért!” – négy napja tett közzé ezzel a felhívással egy shortvideót Kubatov Gábor Fradi-elnök és listamester Fidesz-alelnök, felidézve, hogy az állami energetikai holding nyolc éve lett „a Fradi-család tagja”, és hogy azóta milyen sikereket értek el, „a Fradi-szurkolók otthonában az MVM adta a fényt”. Már ebben beszélt arról is, hogy az MVM új vezetése tárgyalóasztalhoz ül a Ferencváros vezetőivel, november 26-án tárgyalnak az együttműködés meghosszabbításáról.

A Reuters most egy nagyobb anyagában, ami arról szól, hogyan kebelezte be a magyar futballt a NER, arról ír: az állami tulajdonú energetikai holding felülvizsgálja ezt a támogatói szerződést. Az MVM 2024 óta évente 12 millió eurót, tehát körülbelül 4,5 milliárd forintot adott az FTC-nek szponzorációként. Nyáron az RTL számolt be arról, hogy Kubatov egy zártkörű szurkolói ankéton azt mondta: 30 százalékos költségcsökkentésre készülnek, mert nem tudják, az MVM a szponzorációs szerződés lejárta után is támogatja-e őket.

Az anyagban arra is kitérnek, hogy a Magyar-kormány szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban, a korábbi kormánypárt, a Fideszhez kötődő tisztviselőket eltávolítanák a vezető pozíciókból a nagyobb futballklubokban, ennek apropóján is nevesítik a Ferencvárost és Kubatovot (aki, mint néhány napja megírtuk, annyira kapaszkodik a székébe, hogy gyakorlatilag már a migránssimogatásnál tart).