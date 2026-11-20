Benjámin Netanjahu, az ügyvivő kormányt vezető izraeli miniszterelnök szerint elkerülhetetlen az Irán elleni újabb, harmadik hadművelet. A támadás terveit már jóváhagyta az izraeli és az amerikai hadsereg, csak az időzítés kérdéses – jelentette az izraeli 13-as kereskedelmi televíziós csatorna. Több izraeli és külföldi médiaértesülés szerint az akció elindításához még szükség van Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására, vele Netanjahu naponta beszél, és próbálja megnyerni a támogatását egy „négy-hét napos, intenzív” háborúhoz.

Netanjahu-plakát Trumppal egy jeruzsálemi buszon Fotó: AHMAD GHARABLI/AFP

A háborús készülődésre utal, hogy Brad Cooper admirális, az amerikai Középső Parancsnokság vezetője szerdán Tel-Avivban találkozott Éjal Zamír izraeli vezérkari főnökkel és más magas rangú izraeli biztonsági vezetővel. Zamir volt az egyetlen magas rangú biztonsági vezető, aki korábban ellenezte az Irán elleni csapások azonnali megújítását, miközben a Netanjahuval szemben álló izraeli pártok a kormányalakításon dolgoznak. Szerinte az iráni veszély valós, de nem közvetlen, ezért előbb stabilizálni kell a belpolitikai helyzetet, biztosítani a társadalmi konszenzust, mert Irán várhatóan ballisztikus rakétákkal és drónokkal fogja támadni az izraeli hátországot.

A Háárec című lap szerint az ügyvivő kormányt vezető Netanjahu aggódik saját politikai jövője miatt, ezért vette elő az iráni fenyegetést, hamis vészhelyzet légkörét teremtve. Rogel Alpher, a lap politikai elemzője azt írta: a háborús diskurzus teljes egészében és közvetlenül Netanjahu manipulációjának eredménye, hogy megossza az ellene létrejött, változást akaró tábort, és megakadályozza az Ejzenkot vezette kormány megalakulását. Szerinte az ügyvivő kormányfő célja, hogy az ő vezetésével egy nemzeti egységkormány vagy „szükségkormány” jöjjön létre.

Múlt héten Netanjahu Washingtonba küldte bizalmasát, a Moszad hírszerző szervezet júniusban kinevezett vezetőjét, Roman Gofmant. Gofman "konkrét információkat" mutatott be Irán nukleáris előrelépéséről, és arra figyelmeztetett, hogy Teherán vegyi és biológiai fegyvereket fejleszt. A támadások újraindítását kérte. Utazásáról Izraelben nem tájékoztatták Zamirt és a kabinet tagjait.

Barak Ravid, a 12-es TV washingtoni tudósítója szerint „semmi nem utal arra, hogy Trump úgy döntött volna, visszatér a háborúhoz”, szerinte Washingtonban azért beszélnek ismét Iránról, mert Gofman odalátogatott. Ravid szerint azonban az amerikai kormányzatban szkeptikusak az izraeli hírszerzési információkkal szemben, azokat szerintük „Netanjahu politikai érdekei” szennyezik be.

Ugyanakkor az MTI idézi az Axios csütörtöki beszámolóját is, amely szerint Trump, aki a múlt héten még „meglehetősen valószínűtlennek" nevezte az Irán elleni újabb csapásokat, megbízta az amerikai védelmi minisztériumot és a hírszerző ügynökségeket, hogy mérjék fel, milyen válaszlépéseket tehet Irán a támadási forgatókönyvekre. A 12-es csatorna szerint jelenleg azt kutatják, elkerülhető-e, hogy Irán válaszul nagyszabású támadásokat indítson az Öböl menti országok energetikai infrastruktúrája ellen.