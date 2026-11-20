Jó eséllyel a GTA VI-é volt minden idők legnagyobb szórakoztatóipari bemutatója, a becslések szerint ugyanis az első napon több mint 24,5 millió példányt adott el a Rockstar Games, ami bevétel szinten nagyjából 2,3 milliárd dollárt jelentett – írja a BBC.

Viszonyításképp: az idei év legnagyobb mozis dobása, a legújabb Pókember a teljes vetítési ideje alatt hozott összesen 2,5 milliárd dollárt.

Fotó: SEBASTIAN ELIAS UTH/AFP

Egyes becslések szerint a játék olyan népszerű, hogy akár 10 százalékkal is csökkentheti a felhasználók hasonló játékokkal töltött idejét az első napokban.

A játék fejlesztési költségei a becslések szerint meghaladták az 1 milliárd dollárt, amivel a GTA VI lehet a történelem legdrágábban legyártott videójátéka.

A Rockstar Games egyelőre mondott semmit arról, mikor jelenik meg a játék PC-re, ahogy a többjátékos mód várható megjelenését sem közölte – ezek további vásárlókat jelenthetnek a jövőben.

A játék megjelenésének napján élő szövegfolyamban számoltunk be a legérdekesebb hírekről.