Szinte már túl élethű a GTA VI – első benyomások percről percre
Végre eljött ez a nap is, csütörtök éjféltől már nálunk is játszható a Grand Theft Auto VI, minden idők talán legjobban várt videojátéka.
Az amerikai kultúra és az amerikai társadalom szatírájaként ismert gengszterszimulátor-sorozat legújabb részére több mint 13 évet kellett várni. Az előző, 2013-ban megjelent GTA V-ből azóta több mint 230 millió példányt adtak el, amivel az egyik legnagyobb bevételt produkáló szórakoztatóipari alkotás lett valaha.
A GTA VI megjelenése az év egyik legnagyobb popkulturális eseménye, aminek jelentősége messze túlmutat a videojátékos világon: az előzetesek nézettségi rekordokat döntöttek, világhírű zenészek írtak dalokat a játékhoz, a Miami Heat kosárlabdacsapata pedig a GTA helyszínéül szolgáló Vice City világát idéző mezben és arénában lépett pályára.
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Florida Man a benzinkúton küzd a jogaiért
A játék helyszínéül szolgáló Leonida állam a valóságban Florida paródiája, ahonnan a Florida Man jelenség is származik. Egy ilyen egyeddel futottam össze ma éjszaka, aki úgy döntött, hogy egy benzinkúton a platós kocsijában található fürdőkádba tankolja az üzemanyagot cigizés közben, majd miután megpróbált lelocsolni és meggyulladt a cipője, elhajtott és látványos robbanással egy kamionba csapódott.
Már a megjelenés előtt nyolc díjra jelölték a GTA-t a Game Awardson
Szerdán nyilvánosságra hozták a videójátékos Oscarként emlegetett Game Awards jelöltjeit, a GTA VI – ami hogyhogy nem pont a nevezési határidő előtt egy nappal jelent meg – pedig mind a nyolc releváns kategóriában jelölést kapott.
Az év játéka mellett a legjobb történet, rendezés, látványvilág, zene, hangdizájn és akció-kalandjáték díjára is esélyes, a legjobb színészi alakításért járó elismerést pedig a Luciát játszó Manni L. Perez kaphatja meg. Szinte borítékolható, hogy mind a nyolc kategóriában győzni fog, sőt, még a kilencedik díjat, a közönségdíjat is bezsebelheti. (GamesIndustry.biz)
Mint a valóságban: lehet doomscrollozni lefekvés előtt
Megdöbbentően részletesen tükrözni mindennapjainkat a GTA VI, hiszen a játékbeli mobilunkat bárhol előkaphatjuk: akár tévézés vagy vezetés közben is. Az Instagramot kifigurázó program a Snapmatic, ahol ugyanúgy vannak kretén influenszerek, horgászos posztok és dank mémek is. Jason pedig automatikus előkapja a mobilját lefekvés előtt, hogy ugyanúgy elverjen pár órát shitpostok nézegetésével, akárcsak mi szoktunk.
Rossz hír azoknak, akik szeretik szétcsalni a GTA-t: ez a hatodik részben már jóval nehezebb
Ha valaki túl fiatalon találkozott először a GTA-sorozattal, könnyen juthatott arra a következtetésre, hogy a küldetések és a sztori végigkövetése helyett sokkal nagyobb muri beírni a különböző fegyvereket, járműveket, vagy esetleg végtelen pénzt és örök életet garantáló csaló kódokat a játékba, és következmények nélkül őrjöngeni benne. Ez azonban most már jóval nehezebb: igen, a hatodik részhez is tartoznak efféle kódok, azonban sokat kell gürizni azért, hogy ezeket elérhetővé tegye a játék.
Először is végig kell vinni mind a 91 fő küldetést.
Aztán az egyes kódokhoz tartozó kihívásokat is külön-külön kell teljesíteni: az egyik lőszeres csalás feloldásához például 20 különböző játékbéli lőtéren kell érmét szerezni.
A népszerű amerikai streamer, IShowSpeed – aki Budapesten hátraszaltót dobott egy falat gulyáslevestől – a játékban egy öreg nénitől akart elrabolni egy mopedet, de az akció annyira élethű és durva volt, hogy az általában ugráló, üvöltöző, és szinte mindenre kutyaugatással reagáló streamernek bűntudata lett, és inkább visszaadta a járművet:
BREAKING: GTA VI realism makes IShowSpeed regret stealing an elderly NPC's scooter https://t.co/blKzcoeNPE
Íme Kúl Kutya, a játék első közönségkedvenc mellékszereplője
Ha a játék bizonyos területein hajótörést szenvedünk (tehát ha például jet-skivel kiutazunk a tenger közepére, aztán kiugrunk a járműből), hamarosan távoli ugatást hallani, aztán meg is érkezik a megmentőnk: egy Kúl Kutya, aki saját jet-skijén segíti ki a játékost a bajból. Ha a játékos elfogadja a Kúl Kutya segítségét, az elviszi őt egy Dog Island nevű titkos területre, ahol értékes cuccokat találhatunk, no meg a kutyesszel is játszhatunk.
A kutyáról már a megjelenés előtt kikerült az internetre pár felvétel, az elmúlt pár óra folyamán pedig egyértelmű közönségkedvenccé vált a jófej német juhász, akiről már most kismillió poszt szól. Egyébként mint minden mást, a játék fejlesztői az állatokkal való interakciókat is óriási részletességgel tervezték meg: a játékban számos ebbel találkozunk, akiket meg lehet simogatni, le lehet szidni, és különböző játékokat is lehet űzni velük. Csak nehogy túl hevesen viselkedjünk körülöttük, mert annak nem várt következményei is lehetnek: ha például összebarátkozunk egy ebbel, az lehet, hogy követni fog minket az autónkhoz. Ha pedig túl hirtelen nyitjuk ki a sofőrülés ajtaját, véletlenül le tudjuk csapni vele szegény állatot.
Problémák voltak a PlayStation szervereivel a megjelenés előtt
Világszerte akadozott a PlayStation hálózata szerdán, mindössze néhány órával a GTA VI megjelenése előtt – írta Guardian. A játékosok tömegesen panaszkodtak a közösségi médiában arra, hogy nem tudnak bejelentkezni, csatlakozni a szerverekhez, illetve játékokat és frissítéseket letölteni. A szolgáltatáskieséseket követő Downdetector oldalán pár óra alatt 1228 hibabejelentés érkezett. A PlayStation hivatalosan is elismerte a problémát.
„Előfordulhat, hogy nehézségekbe ütközik a játékok, alkalmazások vagy hálózati funkciók elindításakor. Dolgozunk a probléma mielőbbi elhárításán. Köszönjük a türelmüket”
– közölte a vállalat. Több felhasználó szerint az internetkapcsolatuk egyébként zavartalanul működött, a hiba kifejezetten a PlayStation online szolgáltatásait érintette. A problémát egy friss szoftverfrissítés okozhatta, de a megjelenéskor már minden rendben működött.
Ha több, különböző generációs konzolon is játszottál a GTA-n, akkor ideje koleszterinszintet mérni
Legalábbis az American Heart Association nevű kardiológiai nonprofit szerint. Az ötödik rész még 2013-ban jelent meg PS3-ra és 2014-ben PS4-re, a hatodik rész pedig értelemszerűen a következő generáción, a PS5-ön játszható. A koleszterinszint mérését a szakértők legalább 4-6 évente javasolják, így helytállónak tűnik az AHA állítása. Szóval: ha csak a GTA VI megjelenése miatt hazudtuk magunkat betegnek a munkahelyen, akkor a valóságban is érdemes lehet elugrani a dokihoz.
Megjelentek már természetesen az első videók és elindultak az élő gameplayek is a közösségi médiás és videómegosztó oldalakon, szóval aki szeretné elkerülni a spoilereket, óvatosan internetezzen. Az új-zélandi megjelenéssel egy időben, tegnap délben járt le a nemzetközi tesztcikkek és kritikák embargója is, a Metacritic oldalán jelenleg egy 1998-as Zelda játékkal holtversenyben, 99 ponttal minden idők legjobb játékának tartják. A francia IGN egyenesen azt írta, hogy
a GTA VI sok szempontból minden idők legjobb játéka, és vigyázzunk, hogy más játékoktól ne várjuk el ugyanazt a minőséget és részletgazdagságot, ugyanis ezzel a Rockstar nem egy új standardot állított fel a videojátékok piacán, hanem azt mutatta meg, mi a maximum, amit ebből a médiumból ki lehet hozni.
A Game Informer szerint a Rockstar Games játéka egy monumentális teljesítmény a történetmesélés, a játékmenet és a tartalom gazdagsága terén is, a Vice szerzője pedig megjegyezte, hogy az ilyen szórakoztatóipari termékek nagyon ritkán érnek fel ahhoz a hype-hoz, ami előtte kialakul körülöttük, de szerinte a Grand Theft Auto VI nemcsak minden idők legjobb Rockstar játéka, de egyben a leglenyűgözőbb nyílt világú játék is valaha, amire megérte 13 évet várni.
A Guardian szerint a hihetetlenül élethű, hatalmas játék úgy őrzi meg a sorozat védjegyévé vált trágárságot és féktelen káoszt, hogy közben a történet középpontjában álló párt már jóval nagyobb empátiával ábrázolja. A New York Times is ezt emelte ki, szerintük a sorozat túllép a látványos autóbaleseteken és fegyveres rablásokon: az új rész már a szerelemről, a párkapcsolatokról és az egymás iránti gondoskodásról is szól.
A GTA VI-ot már megjelenése előtt 17,07 millió példányban rendelték meg, csak az elővételből összejött 1,65 milliárd dollár a Take-Two Interactive kiadónak. A Portfolio cikke megerősíti, hogy a vállalat részvényesei nagyjából a legboldogabb emberek lehetnek ma a tőzsdén: a vállalat részvényei szerdai kereskedés előtt 19 százalékos mínuszban voltak idén, a megjelenés napján azonban a Nasdaq-100 index legjobban teljesítő részvényévé léptek elő, és már 6,5 százalékos pluszba kerültek.
A Wells Fargo elemzői a korábbi 35 millió helyett már 65 millió eladott példánnyal számolnak a márciusig tartó pénzügyi évben.
A bank 19 százalékkal, 9,76 milliárd dollárra emelte a kiadó éves bevételi előrejelzését, ami jóval meghaladja a 8 milliárd dolláros piaci konszenzust és a vállalat saját, legfeljebb 8,2 milliárdos várakozását. A játék sikerét más szektorok is megérezhetik: a Sensor Tower számításai alapján a képernyők előtt maradó játékosok miatt a következő harminc napban több mint 50 millióval nőhet az ételrendelő alkalmazások látogatottsága az Egyesült Államokban.
Bréking! Radnai Márk PS5-tel érkezik a frakcióülésre a GTA VI miatt
A Tisza Párt képviselője, Radnai Márk nyilatkozott GTA-ügyben az Alapnak. Elmondása szerint olyan ritkán szokott játszani, hogy azt sem tudta, hogy van otthon egy PlayStation 5 konzoljuk, ami szükséges a játék elindításához. Szerencsére a párja felvilágosította, hogy rendelkeznek ilyennel, így beszerezték a játékot és pár napja már le is töltötték.
Viszont első a kötelesség, ugyanis a Tisza a választások óta először tart kihelyezett frakcióülést csütörtökön és pénteken, vagyis a játék megjelenésével egyidőben. Radnai ezt a problémát úgy próbálja meg áthidalni, hogy magával viszi a PlayStation-t, hogy játszhasson a frakcióülés szüneteiben.
A kormánybiztos az interjúban beszélt továbbá moggingolási szokásairól és a hatalomhoz fűződő viszonyáról is.
Ilyen lett volna a GTA VI Orbán Viktorral a főszerepben
2023 december elején jelent meg a Grand Theft Auto VI első előzetese, amit egy nap alatt több, mint 100 millióan néztek meg, megdöntve ezzel akkor a 24 óra alatt legtöbb megtekintést hozó nem zenei Youtube-videó rekordját. A trailer-ből ezután millióféle feldolgozás született, eljátszották élő szereplőkkel, újrarögzítették Minecraft-ban, de kirakták még Legóból is.
Úgy éreztem, mi sem maradhatunk ki ebből a fantasztikus popkulturális jelenségből, így 2014 januárjában megvágtam a Grand Theft Viktor VI előzetesét, Orbán Viktorral a főszerepben. Pár héttel később jelent meg a 444-en a Novák Katalin kegyelmet adott a bicskei gyerekotthon pedofil exigazgatóját fedező bűntársnak című cikk, a többi pedig már történelem.
Ha valakinek nem okoznak különös újdonságot a bűnözőszimulátorban rejlő lehetőségek, az a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség. Az arculatváltásban és útkeresésben lévő párt tegnap lecserélte a logóját is, bár Havasi Bertalan szerint ez csak technikai változás, és nincs politikai jelentősége.
Később a fiatalos kommunikációt anyanyelvi szinten folytató Fidesz a napokban népszerűvé váló közösségi médiás GTA V - GTA VI képpárral illusztrálta megújulását, és csak annyit írt mellé: 👀.
Radics Béla fideszes országgyűlési képviselő pedig minden bizonnyal elsőként sütötte el a "Before GTA 6" kifejezést a Tisztelt Házban, miután még a tiszás képviselők is megtapsolták:
Amellett, hogy a Rockstar számos hivatalos márkaegyüttműködéssel is igyekezett megtolni a GTA VI premierjét, senki nem akart lemaradni az évtized legnagyobb videojátékos eseményéről. Autómárkák, gyorsétteremláncok és ruházati brandek, de még a legkisebb garázsvállalkozások is próbálják meglovagolni a hype-ot legalább egy pálmafás Instagram poszttal, vagy a játék plakátjaira hasonlító arculati elemekkel.
Ez az egész őrület teljesen leszivárgott Magyarországra is, hiszen posztolt többek között a Szerencsejáték Zrt., a HungaroMet, de még a legtrendibb, legvagányabb, leg-up-to-datebb magyar kiskeredelmi áruházlánc, a Coop is.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság is beállt a sorba
Tematikus borítóképpel ünneplik a játék megjelenését a Facebookon. Ami picit fura, tekintve, hogy a GTA-sorozat gyakorlatilag a világ legnépszerűbb rendőrgyilkosság-szimulátora. Na mindegy: mostanában nincs topon a rendőrség kommunikációs csapata, de most hagyjuk, hadd örüljenek ők is.