Megjelentek már természetesen az első videók és elindultak az élő gameplayek is a közösségi médiás és videómegosztó oldalakon, szóval aki szeretné elkerülni a spoilereket, óvatosan internetezzen. Az új-zélandi megjelenéssel egy időben, tegnap délben járt le a nemzetközi tesztcikkek és kritikák embargója is, a Metacritic oldalán jelenleg egy 1998-as Zelda játékkal holtversenyben, 99 ponttal minden idők legjobb játékának tartják. A francia IGN egyenesen azt írta, hogy

a GTA VI sok szempontból minden idők legjobb játéka, és vigyázzunk, hogy más játékoktól ne várjuk el ugyanazt a minőséget és részletgazdagságot, ugyanis ezzel a Rockstar nem egy új standardot állított fel a videojátékok piacán, hanem azt mutatta meg, mi a maximum, amit ebből a médiumból ki lehet hozni.

A Game Informer szerint a Rockstar Games játéka egy monumentális teljesítmény a történetmesélés, a játékmenet és a tartalom gazdagsága terén is, a Vice szerzője pedig megjegyezte, hogy az ilyen szórakoztatóipari termékek nagyon ritkán érnek fel ahhoz a hype-hoz, ami előtte kialakul körülöttük, de szerinte a Grand Theft Auto VI nemcsak minden idők legjobb Rockstar játéka, de egyben a leglenyűgözőbb nyílt világú játék is valaha, amire megérte 13 évet várni.

Lucia és Jason, a játék fő karakterei. Fotó: Rockstar Games

A Guardian szerint a hihetetlenül élethű, hatalmas játék úgy őrzi meg a sorozat védjegyévé vált trágárságot és féktelen káoszt, hogy közben a történet középpontjában álló párt már jóval nagyobb empátiával ábrázolja. A New York Times is ezt emelte ki, szerintük a sorozat túllép a látványos autóbaleseteken és fegyveres rablásokon: az új rész már a szerelemről, a párkapcsolatokról és az egymás iránti gondoskodásról is szól.