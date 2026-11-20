„Mit hagyott önökre emlékként a Szuverenitásvédelmi Hivatal?

Sok zacskó wasabit, néhány karton pezsgőt és egy pazarul berendezett, kristálycsilláros fürdőszobát. Hely viszont kevés lenne a teljes állomány számára, úgyhogy egy kevéssé puccos, de kényelmes ferencvárosi új székházat néztünk ki magunknak.”

A fenti idézet a Magyar Hang Unger Annával, azaz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökével készített interjújából származik, ami a hivatal irodájában, azaz az egykori Szuverenitásvédelmi Hivatal irodájában készült.

Seszták-ügyről röviden: Unger nem mondta el, mennyire volt előrehaladott az ügy, amikor átvették az ügyészségtől, ahogy azt sem, hogy honnan kaptak információkat az elásott milliárdokról. A folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva arról sem mondott semmit, hogy kihez tartozik a megtalált pénz, az erről folyó politikai kommunikációban nem szeretne részt venni, hiszen az NVVH nem politikai szereplő. A kérdésre, hogy miért ás el valaki ennyi pénzt, azt mondta, a maffiafilmekben sem a legracionálisabb döntéseket hozzák, amikor gyorsan akarnak eldugni valamit. „A Maffiózók című sorozat főhőse, Tony Soprano például a kacsatápba is rejtett pénzt.”

Unger Anna a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

A kérdésre, hogy a Tisza-kormány befolyásolja-e a hivatal működését, azt mondta, rátenné a telefont arra, aki ilyesmivel próbálkozik – a részükről az Igazságügyi Minisztériummal és a Belügyminisztériummal folytatnak javarészt egyoldalú kommunikációt.

Többen is elégedetlenek voltak Unger kinevezése miatt, mivel nem jogász, és bűnügyi tapasztalatai sincsenek. A kérdésre, hogy változott-e a megítélése, azt mondta, nem foglalkoznak azzal, hogy ki mit gondol róluk, de szerinte nem jogászi végzettség kellett, hanem rendszerszemlélet, amivel ő rendelkezik. Az elmúlt hónapokban viszont létrehozták a költségvetési szerv kereteit, intézték a kincstári hozzáféréseket, letéti számlát nyitottak és írtak alapító okiratot is.

„Azóta szakértőink számos ügyön dolgoznak, köszönhetően annak, hogy elsőként a nyomozati részleget állítottuk fel. Megfeszített munkánk eredménye az Orbán Áron és körénél történt házkutatás, a Seszták-ügyben fellelt milliárdok is” – mondta, hozzátéve, hogy az átvett ügyek mellett vannak önálló nyomozásaik is. Ezekről annyit mondott, hogy a jelent is figyelik, és már most nyomon követik, „hogy milyen, közpénzeket érintő gyanús események zajlanak”. Jelenleg 52-en dolgoznak a hivatalnál – 60 százalékuk nyomoz, 40 százalékuk a hivatalt működteti –, de a várható teljes létszám 165 fő lesz.