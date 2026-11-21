Közleményben reagált a Fidesz - Védvonal Bús Balázs kiengedésére, a drámai és harcos hangvételű szöveget olvasva egészen könnyedén képzelhetjük magunkat az egykori antikommunista ellenállás tagjainak bőrébe. Merthogy, és akkor menjünk végig rajta, úgy szól, hogy

öt hónapi kényszervallatás után szabadlábra helyezték Bús Balázst. A politikai fogolyként fogvatartott politikust a legsúlyosabb börtönök egyikében, a hírhedt szegedi Csillag börtönben tartották fogva. Indokolatlanul.

A Védvonal követeli a többi politikai fogoly azonnali szabadlábra helyezését, és a kényszervallatások megszüntetését, mert semmilyen indok nem áll fenn a letartóztatás fenntartására.