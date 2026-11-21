Megszüntette Bús Balázs volt óbudai fideszes polgármester, az NKA volt alelnöke letartóztatását a Kecskeméti Törvényszék, és elrendelte a bűnügyi felügyeletet – közölte a törvényszék sajtóosztálya. Sárközy Szabolcs tájékoztatása szerint a nyomozási bíró az alapján hozta meg a döntést, hogy a vádhatóság a védelem indítványnak helyt adva kezdeményezte a június óta letartóztatásban lévő Bús kényszerintézkedésének enyhítését. A politikus így még szombaton távozhat.

Bús Balázs Fotó: Bús Balázs/Facebook

A bíróság azzal a feltétellel rendelte el a bűnügyi felügyeletet, hogy a politikus Komárom-Esztergom megye területét nem hagyhatja el, és heti két alkalommal jelentkeznie kell az Esztergomi Rendőrkapitányságon. A döntés azonnal végrehajtható, írja az MTI. A politikus letartóztatásának várható megszüntetéséről már szombat reggel írt a Telex.

Búst június 25-én tartóztatták le az NKA-ügyben, július végén pedig az óbudai korrupciós ügyben is meggyanúsították. Bús kezdettől fogva tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. A júniusi bírósági döntés után bilincsben, vezetőszáron nyilatkozott az RTL Híradónak, letartóztatását politikai döntésnek nevezve. „Semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna” – mondta. Októberben már kérte a védője a szabadlábra helyezését, illetve enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását, de azt akkor még elutasította a bíróság.