A rendőrség megszüntette a nyomozást, mert egyetlen súlyos bűncselekmény sem valósult meg, amikor az Esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium prefektusa júniusban többször is gyomorszájon vágta az egyik nyolcadikos diákját. A fiú azzal váltotta ki a nevelő haragját, hogy a kollégiumban alsónadrágban rohangált és zavarta az osztálytársait.

A Telex cikke szerint a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság azt vizsgálta, hogy történt-e aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, kiskorú veszélyeztetése vagy jelzési kötelezettség elmulasztása. Ezek esetében ugyanis hivatalból nyomozni kellett volna. Végül arra jutottak, hogy csak könnyű testi sértés történt, ami nem közvádas bűncselekmény, így nem kell hivatalból büntetőeljárás indítaniuk.

A nyomozást lezáró határozat szerint a fegyelmezéssel kapcsolatos bántalmazás nem minősül aljas indoknak, és mivel csak három bántalmazást tártak fel, az nem tekinthető rendszeresnek, hanem „a néhány eset körébe” tartozik.

A rendőrség szerint a prefektus tette nem minősült bűncselekménynek. A büntetőeljárást megszüntették, „mivel hatóságunk a közvádra üldözendő bűncselekmények gyanúját kizárta”. A rendőrség legfeljebb akkor léphetett volna, ha az érintettek magánindítványt tesznek, de mivel ilyen nem történt, a nyomozást lezárták. A diák szülei panasszal éltek a megszüntető határozat ellen.