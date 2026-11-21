Ismét orosz légicsapás érte az ukrajnai Dnyipropetrovszki megyében fekvő Krivij Rihet, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szülővárosát az éjszaka, írja az MTI.

A légicsapásban egy 7 éves fiú és egy 20 éves nő vesztette életét, és mintegy hatvanan megsebesültek, köztük hat gyermek, írta Olekszandr Vilkul, a közép-ukrajnai város védelmi tanácsának vezetője a Telegramon. A légitámadás 25 lakóépületet, egy kórházat, iskolákat és egy ipari létesítményt, illetve számos járművet rongált meg.

Támadás érte Harkiv városát is, ott egy drón csapódott egy ötemeletes épületbe, tizenegy ember, köztük két gyerek megsebesült. Az ukrán katasztrófavédelem beszámolója szerint Kijevet is lőtték az oroszok szombatra virradóra. Az ukrán fővárost ért támadásban egy ember sebesült meg.

Eközben Volodimir Zelenszkij az NBC amerikai tévének pénteken adott interjújában arról beszélt, hogy a Krími hidat előbb-utóbb megsemmisítik, és ezt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is meg kell értenie. Zelenszkij szerint Ukrajnának joga van támadni a hidat, amelyet Oroszország a félsziget 2014-es elfoglalása után épített, és amelyen jelentős mennyiségű fegyvert szállít a megszállt ukrán területekre.

Az elmúlt héten több alkalommal támadott Krími hídon egyébként szombati hírek szerint teljes mértékben helyreállt a vasúti forgalom.