A Magyar Hang információi szerint december 20-án végleg bezár a felcsúti Hotel Pancho. A lap úgy tudja, hogy a személyzetet is értesítették a döntésről.
A Hotel Pancho 2022-ben nyílt meg, magát felnőttbarátként hirdető négycsillagos szállodaként. Pedig eredetileg azt mondták, hogy ifjúsági sportszállás lesz. A Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány azonban így is kért rá tao-forrásokat.
A hotel végül jelentős csúszással készült el. A G7 összesítése szerint a tervezett 1,5 milliárd forint helyett 2020 végén már 11 milliárd forintnál járt az összköltsége.
A Hotel Pancho építésének körülményeiről ebben a cikkben írtunk bővebben.
A fociutánpótlás erősítésére szánt pénzből húzták fel a négycsillagos, gyerekzsivajt üldöző szállodát Felcsúton. Az Orbán faluját végigpásztázó légi felvételünkön szépen látszik az új hotel is a Mészáros családi cége által közpénzből épített egyéb nevezettségek mellett.