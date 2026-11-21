A Magyar Hang információi szerint december 20-án végleg bezár a felcsúti Hotel Pancho. A lap úgy tudja, hogy a személyzetet is értesítették a döntésről.

A Hotel Pancho 2022-ben nyílt meg, magát felnőttbarátként hirdető négycsillagos szállodaként. Pedig eredetileg azt mondták, hogy ifjúsági sportszállás lesz. A Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány azonban így is kért rá tao-forrásokat.

A Hotel Pancho (alul) 2022-ben Fotó: Németh Dániel/444

A hotel végül jelentős csúszással készült el. A G7 összesítése szerint a tervezett 1,5 milliárd forint helyett 2020 végén már 11 milliárd forintnál járt az összköltsége.

A Hotel Pancho építésének körülményeiről ebben a cikkben írtunk bővebben.