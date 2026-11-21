Jair Bolsonaro volt brazil elnököt kórházba szállították pénteken bélelzáródás miatt - orvosa és a kórház közleménye szerint. Bolsonaro, aki 2019 és 2022 között volt elnök, korábban több kórházi kezelésen és műtéten is átesett, miután 2018-ban egy kampányrendezvényen hason szúrták.

Jair Bolsonaro és fia, Flavio Bolsonaro Fotó: SERGIO LIMA/AFP

A 71 éves politikus, akit tavaly 27 év börtönbüntetésre ítéltek puccskísérlet miatt, egészségi állapotára tekintettel humanitárius megfontolásokból házi őrizetben tartják. Az idei brazil elnökválasztáson a fia, Flávio Bolsonaro volt a regnáló elnök, Lula kihívója, de veszített, majd Amerikába menekült, és választási csalásról beszélt.