A Miamiba menekülő Flávio Bolsonaro választási csalást kiáltott

Miután Flávio Bolsonaro, a brazil elnökválasztás vesztese megkapta a vízumot Donald Trump amerikai elnöktől, az irányt gyorsan Florida felé vette, és landolt is Miamiban, ahol kijelentette, soha nem állt szándékában elhagyni a hazáját.

„Nem menekültem el Brazíliából, Brazília érdekében távoztam” – mondta a Brazíliából való elmenekülése távozása után Flávio Bolsonaro a floridai Miamiban. Puccs és politikai üldözés áldozatának nevezte magát, és közölte, hogy az Egyesült Államokba való utazásával a családját védte. Magyarázkodásában ismét választási csalást kiáltott, szerinte ez vezetett „matematikailag lehetetlen” eredményhez a választáson.

Fotó: SERGIO LIMA/AFP

Az Egyesült Államoktól egyébként úgy sikerült vízumot kapnia Bolsonarónak és családjának, hogy Brazíliában egy bűnügyi nyomozás keretében érvénytelenítették az útlevelüket. A 45 éves Bolsonaro ellen több nyomozás is folyik. Az egyik korrupció és pénzmosás gyanújával kapcsolatos, ennek tárgya egy apjáról szóló film finanszírozása. Apját, a korábbi elnököt, Jair Bolsonarót jelenleg házi őrizetben tartják puccskísérlet miatt. Flávio Bolsonaro minden szabálytalanságot tagad.

Brazíliában az újraválasztott Luiz Inácio Lula da Silva elnök bírálta Bolsonaro gyors és valamennyire titkos lelécelését, és úgy fogalmazott: „Akinek nincs rejtegetnivalója, annak nincs mitől tartania.”

Miután vízumot intézett Bolsonarónak, Trump is megszólalt, és közölte: „Nem fogok belekeveredni.” Majd hozzátette, hogy szerinte Bolsonarót „és családját nagyon igazságtalanul kezelték”. (BBC)