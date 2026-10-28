Flávio Bolsonaro megérkezett Floridába

Leszállt a floridai Miamiban az a magánrepülőgép, amely Flávio Bolsonarot, a vasárnapi brazil elnökválasztás vesztesét, a korábbi elnök, Jair Bolsonaro fiát szállította. Rendőri kísérettel hagyta el a repteret anélkül, hogy a sajtóval szóba állt volna. Az LV-JQW lajstromjelű Gulfstream IV típusú gép az ecuadori Guayaquilből szállt fel. Miután a vasárnapi választáson alulmaradt a hivatalban lévő elnökkel, Luiz Inácio Lula da Silvával szemben, Bolsonaro több mint 24 órára eltűnt, majd az argentin bevándorlási hatóságok közölték, hogy kedd éjjel szárazföldi úton lépett be az országba.

Ott szállt fel a Gulfstream IV-re. A repülőgép az előző nap kora reggele óta parkolt a Puerto Iguazú-i repülőtéren; ekkor jelentek meg az első olyan hírek az argentin médiában, miszerint ezen a gépen szándékozik elmenekülni. Este 11:30 körül szállt fel a repülőgépre feleségével és két lányával. A járat az ecuadori Guayaquil felé tartott, a hírek szerint azért, hogy elkerüljék a brazil légteret. Tartottak egy rövid megállót Ecuadorban, majd folytatták útjukat a Miamiba.

Flavio Bolsonaro a családjával Miamiban. Fotó: RICARDO ARDUENGO/AFP

Bolsonaro és családja leszállt a gépről, és rövid ideig a repülőtéren belül maradtak. Ezt követően fekete esernyők takarásában léptek ki az épületből, beszálltak egy sötétszürke Fordba, és rendőri kísérettel elhajtottak. Úgy tudni ma vagy holnap sajtótájékoztatót tart az Egyesült Államokban. Belépését az országba Donald Trump hagyta jóvá.

A 45 éves Bolsonaro ellen több nyomozás is folyik. Az egyik korrupció és pénzmosás gyanújával kapcsolatos, ennek tárgya egy apjáról szóló film finanszírozása. Apját, Jair Bolsonarót jelenleg házi őrizetben tartják puccskísérlet miatt. Flávio Bolsonaro minden szabálytalanságot tagad. (Guardian)