Trump jóváhagyta Flávio Bolsonaro beutazását az Egyesült Államokba a brazil választási veresége után

Kedd este még azt írta 444 is, hogy egyelőre nincs meg Flávio Bolsonaro, miután pletyka indult arról, hogy a brazil elnökválasztás vesztese először Argentínába menekült, hogy onnan az Egyesült Államokba távozzon egy magánrepülővel. Szerdán viszont a CNN már arról ír, hogy Donald Trump amerika elnök jóváhagyta, hogy Flávio Bolsonaro beutazhasson az Egyesült Államokba.

Fotó: EVARISTO SA/AFP

Trump tanácsadója a CNN-nek azt mondta, kormánytisztviselők már hétfőn már tudták, hogy Bolsonarónak körülbelül 24 órája maradt az útlevele leadására, és egyértelművé tették számára, hogy beutazhat az Egyesült Államokba, vagyis ő és családja is kap vízumot.

Korábban maga Bolsonaro jelentette be, hogy a Legfelsőbb Bíróság bevonta az utazási okmányait és megtiltotta, hogy elhagyja az országot.

A 45 éves Bolsonaro ellen több nyomozás is folyik. Az egyik korrupció és pénzmosás gyanújával kapcsolatos, ennek tárgya egy apjáról szóló film finanszírozása. Apját, Jair Bolsonarót jelenleg házi őrizetben tartják puccskísérlet miatt. Flávio Bolsonaro minden szabálytalanságot tagad. (CNN/MTI)