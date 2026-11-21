Dánia azzal vádolta meg az orosz titkosszolgálatokat, hogy kitervelték és elindították egy ukrán–amerikai férfi meggyilkolását Koppenhága közelében. A dán hírszerzés (PET) közlése szerint szeptember 25-én egy koncerthelyszín közelében megállítottak egy autót három személlyel, akik egy betiltott, erőszakos bűncselekményekről ismert bandához kötődnek. A járműben lőfegyvereket és késeket találtak. A helyi média szerint a célpont a Kyivstoner művésznéven ismert rapper, Albert Vasziljev volt. Két gyanúsítottat gyilkossági kísérlettel és idegen hírszerzés segítésével vádoltak meg; mindketten ártatlannak vallották magukat.

Lars Løkke Rasmussen a sajtótájékoztatón Fotó: EMIL NICOLAI HELMS/AFP

Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter szerint a merényletkísérlet célja a megfélemlítés és Dánia Ukrajna melletti kiállásának megingatása volt. Válaszul Oroszország védelmi attaséjának hét napon belül el kell hagynia az országot. Emellett Koppenhága azt szorgalmazza, hogy az EU korlátozza az orosz állampolgárok európai mozgását, és a schengeni vízumok csak a kiállító ország területére legyenek érvényesek.

A koppenhágai orosz nagykövetség „megalapozatlannak” nevezte a vádakat, bizonyítékok hiányát és „propagandisztikus provokációt” emlegetve. Moszkva válaszlépéseket helyezett kilátásba. Korábban, júliusban az orosz FSZB azzal vádolta Vasziljevet és az ukrán hatóságokat, hogy terrortámadást szerveztek orosz katonai létesítmények ellen, amit a rapper tagadott. (via BBC, MTI)