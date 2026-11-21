Elkezdődött szombat délután a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázatán versenyben maradt két pályázó, Kert Attila és Szabó Stein Imre második meghallgatása.

A meghallgatásra eredetileg 1-1 órát tervezett a Független Közmédia Testület (FKT), de már a legelején megállapodtak abban, hogy ezt rugalmasan kezelik, majd az elsőként beszélő Kert Attilánál az egy óra lejártakor rögtön meg is hosszabbították az időt 45 perccel.

A meghallgatások csütörtök óta zajlanak, csütörtökön és pénteken mutathatta be koncepcióját az a 14 induló, akinek a pályázatát a 27 beérkezett dokumentáció közül érvényesnek találták. Ezekről a körökről itt olvashatják cikkünket.

Bayer Judit, a testület elnöke a folyamat lezárultát követő, péntek esti sajtótájékoztatón azt közölte: az értékelés során minimális volt a különbség a két éllovas között, ezért szombaton 14 és 16 óra között ismét meghallgatják őket; ezt - akárcsak korábban - az interneten közvetítik.