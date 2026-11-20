Péntek délután 18.45 magasságában Bayer Judit elnök bejelentette, hogy első körben nem tudta megválasztani a közmédia új vezérigazgatóját az ezzel megbízott, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. (MRTV) feletti tulajdonosi jogokat gyakorló Független Közmédia Testület (FKT).

Bayer elmondta: a vártnál is szorosabb eredmény született, ezért élve a törvény adta lehetőséggel,

a két legerősebb jelöltet szombaton ismét meghallgatják: ők Kert Attila és Szabó Stein Imre.

A döntést érzékelhetően hosszas tanakodás előzte meg, mert a 17 órára bejelentett sajtótájékoztató az előzetesen ígérthez képest bő másfél órával később kezdődött.

A testület elnöke elmondta, hogy a két legjobb jelölt között kevesebb mint 1 százalékpont különbség volt, és nagyon kevéssel maradt le mögöttük a harmadik legjobb jelölt. A két első jelöltet holnap délután 2 és 4 között hallgatják meg ismét.

Az FKT csütörtökön nyolc, pénteken további hat jelöltet hallgatott meg, mielőtt döntést hozott.

Eredetileg 27 vezérigazgatói pályázat érkezett a Független Közmédia Testülethez (FKT) a november 12-i határidőig, de a mezőny majdnem felére szűkült, miután a testület kizárta a formailag elégtelen pályázatokat. A 14 pályázó meghallgatása zajlott csütörtökön és pénteken.

Az FKT a pályázatok és meghallgatások tükrében döntött a győztesről, meghagyva a lehetőségét annak, hogy amennyiben nincs a tagok között teljes konszenzus, másnap ismét meghallgassák a két legerősebbnek ítélt jelöltet.

Az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató törvényben rögzített átalakítása nyomán jön létre a jogutódként a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. (MRTV). A megalakuló MRTV vezetéséről dönt a most kiírt pályázat.

A közszolgálati média költségvetését 61,3 milliárd forinttal, több mint 43 százalékkal vágta meg az ideihez képest az Országgyűlés vagyis a rendszer áramvonalasítása, vagyis a drága tévés és sportközvetítési jogok megnyirbálása és főleg az állománylétszám drasztikus csökkentése elkerülhetetlennek látszik. A vezérigazgató határozatlan idejű kinevezést és bruttó havi 2,9 millió forintos alapfizetést kap majd.

Közvetítették

A meghallgatások a törvény értelmében nyilvánosan zajlottak és a Youtube-on is követhetőek voltak, ami egyfajta performatív jelleget kölcsönzött az eseménynek. Több meghallgatáson elhangzott a testület részéről, mennyire alapos pályázatot adott be a pályázó, amit aztán helyenként dadogó-akadozó előadások árnyékoltak be.

Ez a helyzet a testületre is újszerű nyomást helyezett azzal, hogy a nyilvánosság a meghallgatások, és nem a pályázat szövege alapján ítéli meg a jelentkezőket. Egyes zsűritagok néha szerepzavarba is kerültek emiatt, és hosszú perceken át ívelő kérdések megfogalmazásával tartották magukon a figyelmet.

A lebonyolítást kritika is érte a pályázók részéről: az előzetesen esélyesek közé sorolt Fischer András fel is vetette: kiegyenlítené az esélyeket, ha a meghallgatások felvételeit csúsztatva adnák le, mert így a későbbre sorsolt jelöltek előnyt élveznek a többiekkel szemben. Az FKT kitartott az élő megoldásnál.

(A kalandos körülmények között megválasztott FKT tagjai Bayer Judit elnök, Hargitai Miklós, Bálint Viktor, Koncz Attila, Kollár Árpád, Sükösd Miklós és Szabó György, de az üléseken civil oldalról részt vett rajtuk kívül Fábri György és Kapuvári Gábor is.)

Bár az FKT tagok kiválasztását szakmai oldalról sok kritika érte, politikailag egyáltalán nem látszott befolyásolhatónak és ez visszatükröződött a pályázók névsorán is. sokféle jelentkező látta meg az esélyt a pályázatban: NER-ből rajtunk maradt riporter és vezető épp úgy megmérette magát, mint az Orbán-korszakban rendszeren kívülre szorult médiaszakember.

A két győztes

Előzetesen Kert Attilát és Szabó Stein Imrét is az esélyesek között tartották számon: Mindketten rendelkeznek érdemi vezetői tapasztalattal a televíziós piacon, és egyikük sem kompromittálódott az elmúlt tizenhat évben. Rajtuk kívül Fischer Andrásra számítottak meg többen, hogy odaérhet a célegyeneshez.

Fotó: Kert Attila az FKT meghallgatásán

A közmédiánál 2010 előtt több szakaszban is dolgozó Kert Attila jelenleg a Euronews magyarországi irodájának vezetője; a kilencvenes években a Magyar Rádió munkatársa volt, majd dolgozott az ATV-nél és a TV2-nél is. Kert előbb az MTV hírigazgatója, majd tartalomfejlesztési menedzsere és kommunikációs igazgatója volt, mielőtt 2010-ben elbocsátották. A pályázatához csatlakozott szakemberként csatlakozott többek között Lévai Balázs és Bombera Krisztina is.

Nyilvános meghallgatásán Kert 10+1 vállalást tett a közmédia átalakítására: vállalta többek közt egy teljesen új közszolgálati hírportál elindítását, streamingplatform létesítését (amit meghökkentő módon „Közflixként” emlegetett) és a köztévé által elmúlt években sugárzott háborús propaganda kivizsgálását is. Megválasztása esetén Baló György után nevezné el a közszolgálati gyártóbázist. Megkerülhetetlen lépésként beszélt Kert az állomány megkurtításáról, és a dolgozók mintegy egynegyedét bocsátaná el.

Fotó: Szabó Stein Imre az FKT meghallgatásán

Szabó Stein Imre a kilencvenes években dolgozott a Magyar Rádióban és az MTV-ben is, majd az induló RTL kommunikációs igazgatójaként lett ismert. (Volt később MTV-alelnök is, mielőtt az ATV átalakításában vállalt szerepet.)

A meghallgatáson Szabó Stein visszatérően beszélt arról, hogy a közmédiának megszavazott nagyságrendileg 80 milliárdos jövő évi költségvetés nem elegendő a költségek fedezetéhez, ezért a vezérigazgató feladata kell legyen plusz bevételek bevonzása az MRTV-hez.

Ennek egyik lábaként arról beszélt, hogy a közmédiának önálló tartalomgyártó egységre van szüksége, akár a brit modellben a BBC Studios, ami képes lehet plusz forrásokat allokálni az üzemeltetéshez. Szabó Stein ezen túl nagy hangsúlyt fektetne a digitalizációs kapacitások fejlesztésére is.

A volt RTL-es igazgató már korábban bejelentette, hogy pályázatában szorosan együttműködik Heal Edinável, a Google Magyarország volt ügyvezető igazgatójával, aki jelenleg az Egyenlítő Alapítvány vezetője.