Augusztusban számolt be a Telex egy videóról, amelyen Szívós Mária volt alkotmánybíró arról egyeztetett az egyik hallgatójával, hogy melyik tételeket szeretné majd kihúzni a záróvizsgán a Pázmány Péter Jog- és Államtudományi Karán. Az egyetem a fegyelmi vizsgálatról közleményben számolt be szeptember 29-én, de ezt nem juttatta el a sajtóhoz. Abban csak annyit közöltek, hogy a hallgatót első fokon elmarasztalták, a lap külön kérdésére végül az egyetem annyit válaszolt, hogy

szigorú megrovásban részesítették az érintett hallgatót, záróvizsgájának eredményét pedig megsemmisítették.

Fotó: Németh Dániel/444

Ahogy arról a 444 is beszámolt, a felvételen Szívós azt mondja a hallgatónak: öt tételszámot szeretne majd kérni tőle, hogy azokat tegye felülre. Ezután figyelmezteti a hallgatót, hogy senkinek se szóljon a dologról, mert különben kirúgják őt. A beszélgetés egy levelezős hallgatóknak tartott online előadás szünetében hangzott el május 9-én. Szívós Mária valószínűleg nem vette észre, hogy nem némította le a mikrofonját, így az egész csoport hallhatta, miről beszél a tanítványával.

A Pázmány válasza szerint a hallgató kérte eredetileg a záróvizsgája érvénytelenítését, ám később megtámadta a fegyelmi eljárás eredményét és megpróbálta visszavonni a záróvizsga törlését. A Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottsága azonban elutasította a jogorvoslati kérelmet.

Szívós neve a botrányt követően el is tűnt az egyetem oktatóinak névsorából, a hallgatóról pedig annyit derült ki, hogy egy másik tanszéken tanító pázmányos oktató testvéréről van szó. Szívós Mária 2011 és 2023 között volt alkotmánybíró, előtte a Fővárosi Bíróság büntetőbírája volt 11 évig. A Pázmány büntetőjogi karán 1996 óta tanít, volt hallgatói szerint szigorú vizsgáztató, aki a vizsgákon mindig kikapcsoltatta a hallgatók mobilját, és a csalásoktól tartva még a szemüvegüket is levetette velük. (via Telex)