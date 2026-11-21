Meghirdette árverésre az adóhivatal az online felületén a gyenesdiási focicsapat öltözőjét. A helyi futballklub a Magyar Labdarúgó Szövetségnek tartozik 103 millió forinttal; a NAV által közölt adatok szerint ebből a köztartozásból a tőke összege 67 247 872 forint volt, amihez 36 275 893 forintnyi pótlék társult. A licitálás pénteken, november 27-én kezdődik és november 30-ig tart majd.

Az árverési hirdetmény szerint az épület becsült értéke 44 millió forint, így annak, aki licitálni akar, úgynevezett árverési előlegként 4,4 millió forintot kell befizetnie az adóhivatal számlájára. Nem az egész épületet lehet megszerezni a liciten, csak annak 11/20-ad részét, amiért legalább 28,6 millió forintot kell fizetni. Az árverési tájékoztató szerint az épület részben önkormányzati, részben egyesületi tulajdonú és jó állapotban van.

Az adósságot egyébként éppen az öltözőépítés és az ahhoz felhasznált tao-pénzek okozták. Legalábbis ez derül ki a Keszthely TV tavaly augusztusi adása, ami szerint megalakult a település új labdarúgó egyesülete, a Gyenesdiás FC, miután a korábbi Kinizsi SK-t „tao-elszámolási hiba miatt” meg kellett szüntetni.