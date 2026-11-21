Csaknem 53 ezer csomagot regisztrált talált tárgyként a BKV 2024 január és 2026 október vége között, közölte a társaság a Portfolióval. A leadott holmik között több ezer mobiltelefon és fülhallgató, több száz laptop és tablet is volt.

Fotó: Kiss Bence/444

Készpénzt tartalmazó csomagokból összesen 3624-et regisztráltak két év és tíz hónap alatt. Tehát naponta átlagosan több mint három esetben adnak le készpénzt (is) tartalmazó csomagot azok megtalálói. A csomagokban összesen több mint 25 millió forint volt (a cég a valutákat értékét is forintra átszámolva közli). Csak tavaly több mint tízmillió forintot hagytunk a BKV járatain – mármint ennyi volt az az összeg, amit le is adtak a megtalálók.

A két teljes év összevetéséből az látszik, hogy a leadott készpénz értéke jóval gyorsabban emelkedett, mint a pénzt tartalmazó csomagok száma. Míg utóbbiból 2025-ben 8,5 százalékkal többet vettek nyilvántartásba, mint egy évvel korábban, a bennük lévő pénz értéke 45,2 százalékkal nőtt, írja a lap.