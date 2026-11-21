UP havonta jelentkező videós műsorában vendégeivel távlati, big picture folyamatokat tekintenek át a gazdasági, politikai és társadalmi színtéren.

Ahogy előfizetőinknek szóló hírlevelében Uj Péter fogalmazott: „a címből az UP-ot talán nem kell magyarázni, a BIG meg nem szakmai, emberi, erkölcsi és egyéb nagyságomra utal (hiszen azokra nincsenek szavak), hanem a »big picture« műfajra vagy micsodára, hogy itten mélyebbre, nagyobbra, jelentősebben próbálunk próbálkozni. Nem mellesleg így átszivárog valami a Borízű hang spontán kialakult jamaikaias imázseleméből.”

A havonta jelentkező bigUP! első vendége vasárnap Zsiday Viktor, akivel arról beszélgetnek, hogy mit lehet kezdeni a világgazdaság fölé tornyosuló államadóssághegyekkel, és merre tart a magyar gazdaság a kormányváltás óta. Utóbbi ügyben még némi optimizmus is felmerül, ami manapság önmagában figyelemre méltó fejlemény.