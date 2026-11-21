Az aHang által benyújtott közadatigénylés nyomán a Vérteserdő Zrt. kiadta, hogy 2024. január 1. és 2026. október 31. között mely erdőrészletekből, milyen fafajokból és mekkora mennyiségben értékesített tűzifát az Oroszlányi Hőerőmű alapanyag-ellátását végző Dunántúli Tüzelőanyag Kft.-nek.

Az adatokból egyértelműen látszik: a hőerőmű tüzelőanyag-ellátásához védett és Natura 2000-es területekről származó fa is került. Az Oroszlány 110/G erdőrészletből például 2025-ben 336 köbméter cser és gyertyán került értékesítésre, több mint 8,1 millió forint nettó árbevétel mellett.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Az ügy különös aktualitását adja, hogy a Greenpeace Magyarország november 20-án fellebbezést nyújtott be az oroszlányi biomassza-erőmű új környezethasználati engedélye ellen. A szervezet szerint az engedélyezés nem vizsgálja megfelelően az erőmű faanyagigényének erdőkre, élővilágra és klímára gyakorolt hatását. A most kiadott adatok azt mutatják: ez nem elméleti kérdés, hiszen védett és Natura 2000-es erdőrészletekből származó fa értékesítése is szerepel a hőerőmű ellátását végző cég felé.

„Nem elfogadható, hogy az erdők klímavédelmi, vízmegtartó és természetvédelmi szerepéről beszélünk, miközben a hőerőművek faanyagigénye a védett és Natura 2000-es erdőrészleteket is érinti. A nyilvánosságnak joga van tudni, honnan érkezik az elégetett fa, és milyen természeti értékek veszélyeztetésével jár az energia előállítása” – mondta Fábián Erika, az aHang Komárom-Esztergom megyei koordinátora.

Az erdővédő szervezetek részletesen elemzik a kiadott adatokat. Vizsgálni fogják többek között a kitermelések teljes mennyiségét, a védett és Natura 2000-es erdőrészletek arányát, valamint azt, milyen hosszú távú hatásokkal járhat az erdők energetikai célú felhasználása. Az erdők nem egyszerűen tüzelőanyag-raktárak: élőhelyek, szénraktárak és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásunk kulcsszereplői. Ezért az aHang szerint olyan erdőgazdálkodásra van szükség, amelyben a természetvédelem és a helyi közösségek érdeke nem szorul háttérbe az ipari biomasszaigény mögött. (via aHang)