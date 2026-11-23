Carlos Alcaraz megnyerte első világbajnoki címét, miután 6-2, 7-6 arányban legyőzte a világelső Alexander Zverevet a torinói világbajnokság vasárnapi döntőjében. A spanyol teniszező a második szettben három szettlabdát is hárított, és 3-6-ról fordította meg a rövidítést.

„A mai döntőben szükségem volt arra a három dologra, ami nélkül a nagyapám szerint nem léphetek pályára. Spanyolul úgy hangzik: »Cabeza, corazón, cajones«. (»fej, szív, tök«). Azt hiszem, ma pontosan erről szólt a játék” – mondta Alcaraz a meccs után.

A 23 éves Alcaraz – Manuel Orentes (1976) és Alex Corretja (1998) után – a harmadik spanyol játékos, aki világbajnokságot tudott nyerni. Egyben a negyedik teniszező, aki a négy Grand Slam-torna mellett a vb-t is megnyerte. Ez a bravúr korábban csak Andre Agassinak, Roger Federernek és Novak Djokovicsnak sikerült. Bár Alcaraz még csak 23 éves, a fontosabb egyéni sikerek közül egyedül az olimpiai aranyérem hiányzik neki.

Carlos Alcaraz Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Alcaraz a torinói győzelmével kifejezetten hektikus szezont zárt le. Az év elején megnyerte az Australian Opent, majd tavaszi sérülése miatt négy hónapot hagyott ki. A Roland Garroson és Wimbledonban sem indult, a US Openen pedig kiesett a negyeddöntőben. Az őszi fedettpályás szezonban viszont magára talált, és Tokióban, Bécsben, Párizsban és Torinóban is keménypályás tornát nyert.

A világbajnokság volt az év utolsó egyéni versenye. A világranglistát Zverev (10350 pont) zárja az élen, megelőzve a nyár óta sérült Jannik Sinnert (7950 pont) és Alcarazt (7600 pont).