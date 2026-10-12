Miután Carlos Alcaraz kiesett a sanghaji tenisztorna nyolcaddöntőjében, biztossá vált, hogy Alexander Zverev lesz a férfi tenisz új világelsője. A német játékos legkorábban november 2-án léphet a lista élére.

A világranglistát jelenleg Jannik Sinner vezeti, de az olasz játékos sérülése miatt idén már nem indul több tornán. Zverevnek 1180 pont hátránya van, ezt pedig már az október végi bécsi ATP 500-as versenyen ledolgozhatja. Ha akkor nem sikerül neki, a párizsi Masters-tornán, majd az év végi világbajnokságon is próbálkozhat. Legkésőbb az utóbbi után már biztosan ő lesz a világelső.

A 29 éves teniszező a világranglista 1973-as bevezetése óta a 30. világelső lesz, Boris Becker után második németként sikerül neki a bravúr. A nagy hármas (Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovics) két évtizedig tartó uralkodása után negyedik játékosként vezetheti majd a ranglistát.

A korábban kulcspillanatokban rendszeresen megingó Zverev óriásit javult idén, és pályafutása legjobb szezonját teljesíti. Az Australian Openen elődöntőbe jutott, megnyerte a Roland Garrost, Jannik Sinner ellen döntőzött Wimbledonban, és behúzta a US Opent.

Alexander Zverev Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Carlos Alcaraz és Jannik Sinner több mint két évig tartó dominanciája után Zverev lett az első játékos, aki Grand Slamet tudott nyerni, ráadásul rögtön kettőt is. Igaz, ehhez Alcaraz fél évig tartó sérülése mellett az is kellett, hogy a hőséggel küzdő Sinner hatalmas meglepetésre kiessen a Roland Garroson, majd sérülés miatt kihagyja a US Opent.