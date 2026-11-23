Az orosz hadsereg vasárnap hajnalban eltalált egy ötemeletes dimeri lakóépületet. Az ukrán hatóságok szerint 9 ember halt meg a támadásban, az összedőlt épületből pedig egy 7 éves kisfiút és egy 79 éves asszonyt is kimentettek. Mindkettejüket kórházba szállították.

Az eltalált épület Fotó: DANYLO ANTONIUK/NurPhoto via AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, több mint 130 ember dolgozik a mentésen, ami addig nem ér véget, ameddig minden személyről össze nem gyűjtik az információkat. Részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és hozzátette, hogy a csapás gyakorlatilag darabokra zúzta a lakóépület egyik részét.

Ivan Vihivszkij ukrán belügyminiszter szerint hajnal 5 órakor érte a csapás az épületet, amikor a lakosok még aludtak. (via BBC)