A Budai Központi Kerületi Bíróság három hónappal, 2027. február 23-ig meghosszabbította Matolcsy György volt jegybankelnök és az MNB-ügyben érintett magántőkealap-képviselő, Valkó Mihály letartóztatását – közölte a Fővárosi Törvényszék. A harmadik gyanúsított, az értékpapírügyletben közreműködő ügyvéd, Sándor Tamás esetében enyhítettek: ő 2027. március 23-ig nyomkövetővel ellátott bűnügyi felügyeletbe (házi őrizetbe) kerül.

Matolcsy György Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A bíróság nem fogadta el a Matolcsy Györgyért felajánlott óvadékot (a Telexnek megerősítették, hogy ismét 30 millió forintot), mert a kényszerintézkedés okait túlságosan súlyosnak ítélte. A bíróság szerint továbbá a gyanúsítottak október 23-i őrizetbe vétele óta beszerzett újabb bizonyítékok csak tovább erősítették a bűncselekmény gyanúját.

Bár a gyanúsítottak egzisztenciája rendezett, a munkájuk és a jövedelmük nem köti őket Magyarországhoz, a magas büntetési tétel és az esetlegesen külföldön rejtegetett vagyonuk miatt pedig a bíróság szerint fennáll a szökés veszélye – amit két külföldön tartózkodó érintett is segíthet. A bíróság szerint Matolcsyék szabadlábon hagyva befolyásolhatnák a tanúkat, eltüntethetnék a bizonyítékokat, vagy a megszerzett vagyon mentése érdekében újabb bűncselekményeket követnének el. A közlemény kitér arra is, hogy a nyomozás eddigi adatai alapján a harmadik gyanúsított szerepe a bűncselekményben kisebb súlyú, ezért nála az ügyészség indítványával összhangban elegendőnek látták a lakhelyelhagyási tilalmat. A bíróság végzése még nem jogerős.