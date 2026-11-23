Dócs Dávid (Mi Hazánk) örömmel látta, hogy beindult a kormányzás, már ami a vízmegtartást illeti. Erről beszélt Gajdos Lászlóhoz, az élő környezetért felelős miniszterhez intézett interpellációjában. Örül a szemléletváltozásnak, pártja ezt már a Fidesz kormányzása alatt is sürgette, de szerinte nem találtak meghallgatásra.

Dócs reméli, hogy a jövőben nem lesz vízhiány. Kíváncsi volt arra, mennyi vizet sikerült megfogni a víztározókban, és mennyi került a felszíni csatornahálózatba?

„Nem akarok idegen tollakkal ékeskedni – mondta válaszában Gajdos. – Ránk nézett a Jóisten, de igyekeztünk felkészülten várni az esőt.”

Hömpölyög a víz a békési duzzasztóműben Fotó: Lehoczky Péter/MTI/MRTV

A vízügyi igazgatóságok adatai szerint 51 millió köbméterrel növekedett a megtartott vízkészlet az elmúlt hetekben, ez 650 millió köbméter, és ez pont 70 százalékkal több mint tavaly ilyenkor, mondta a miniszter. A duzzasztott tározókban 31 millió, a csatorna-, belvíz-, öntözőtározókban 20 millió köbméter a többletvizet fogtak meg.

A jövő fontos feladatának nevezte, hogy megoldják a Homokhátság, a Nyírség és a Tiszántúl vízpótlását.

Dócs elfogadta a miniszter válaszát.