Tiborcz István

Soha nem volt bepillantást nyújt a NER-vagyonok elrejtésére használt magántőkealapok világába a Válasz Online első körben 100 ilyen alap adatait feldolgozó, most indult cikksorozata, amihez a NAV-tól kérték ki az adatokat. A legérdekesebb találatok a következők:

Mészáros Lőrinc – akit egyesek az Orbán-család vagyonkezelőjének tekintenek – 22 magántőkealapban biztosan tulajdonos, ezek a Válasz számítási szerint 700-900 milliárdos vagyont gondozhatnak.

Habony Árpád két tőkealap esetében tűnik fel, így kiderült, hogy mindvégig igazak voltak azok a sajtóértesülések, amik Habonyt egy olaszországi luxusvillákhoz, illetve a Veolia nevű francia energetikai óriáscég partnereként fatüzelés erőművekhez kötötték.

Tiborcz István a legügyesebb a társaságból, az ő nevét ilyen egyértelműséggel még a NAV-nyilvántartás megismerése után sem lehet egyelőre hozzákötni azokhoz az alapokhoz sem, amikről a sajtó régóta Tiborcz-közeliként ír.

Voltak olyan NER-es figurák, akik a vagyonukat vagy annak egy részét Mészáros Lőrinc érdekkörében tartozó alapkezelők által kezelt alapokban fialtatták. Ilyen volt a síró kommunikátor Balásy Gyula, a Valton Security-s Vargha Lajos, vagy a volt ZTE-elnök építési vállalkozó Végh Gábor.

A Tiborcz-gyanús Gránit alapkezelő által kezelt alapokban 360 milliárdosra becsült vagyon pihen. Az egyik ilyen alap Elon Musk egyik mesterségesintelligencia-cégébe is befektetett.

Szalay-Bobrovniczky Kristófnak a miniszteri kinevezéséig volt egy alapkezelője, amit akkor más nevére íratott. Ez kezeli Habony Árpád és Szalay-Bobrovniczky vagyonának egy részét.

Nagy Márton körének alapkezelői olyan alapokat kezelnek, amelyek Garancsi István és Balázs Attila fideszes oligarchák vagyonát fialtatják.

Ha kíváncsi vagy a pikáns és vad részletekre, olvasd el az eredeti, igen részletes tényfeltáró cikket!