IShowSpeed (polgári nevén Darren Jason Watkins), az őrjöngő, ugató amerikai influenszer 10,352 másodperc alatt futotta le a 100 métert a Usain Bolttal forgatott legújabb videójában.

Ezzel az eredménnyel IShowSpeed 2007 és 2025 között minden évben megnyerte volna a magyar bajnokságot, idén pedig második lett volna. Ráadásul az adatok alapján az influenszer az első 15 méteren nagyobb sebességet ért el, mint a 9,58 másodperces világcsúcsot tartó Usain Bolt.

Az influenszer teljesítményét a nyolcszoros olimpiai bajnok Bolt is elismerte. Azt mondta, szerinte van esélye a profi karrierre. Pedig korábban arról beszélt, hogy a streamer valószínűleg nem tudná legyőzni Shelly-Ann Fraser-Pricet, a női sprinterlegendát. „Már visszavonultam, nem futok. De tudok segíteni abban, hogy gyorsabb legyél. Most is gyors vagy, de mindenki szeretne még gyorsabb lenni, nem igaz?” – mondta Bolt a mostani videóban.

A 21 éves influenszer már jó ideje tudatosan edz, hogy minél gyorsabb legyen. 2025 szeptembere óta az olimpiai érmes Ato Boldonnal dolgozik. Boldon eleinte kételkedett IShowSpeed kitartásában, és azt gondolta, két hétig bírja majd az influenszer. Az edző dicsérte IShowSpeed fizikai fejlődését is. Azt mondta, néhány hónap alatt eljutott odáig, hogy 204 kilogrammal guggoljon és 113 kilogrammal fekvenyomjon.

IShowSpeed fő célja, hogy kijusson a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. (via complex.com)