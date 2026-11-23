A parlament művelődési bizottsága nem támogatta Perlaky-Papp József jelölését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsába. A Fidesz jelöltje 4 igen és 4 nem szavazatot kapott, 3-an pedig tartózkodtak.

Perlaky-Papp József a meghallgatásán három területet jelölt meg, amik mentén támogatni tudná a Médiatanács munkáját. Ezek a nyilvánosság sokszínűségének erősítése, az emberek médiatudatosságának fejlesztése, valamint a mesterséges intelligencia által alakított médiakörnyezet megértése és megfelelő szabályozásának kialakítása.

Perlaky-Papp József Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MRTV

A parlament szeptember 22-én választotta meg a Médiatanács elnökét, Polyák Gábort. A tagjelöltek közül a Tisza Párt által javasolt Bencsik Márta, Bodrogi Bea Judit és Nagy Krisztina, valamint a Mi Hazánk jelöltje, Tóth Máté kapta meg a szükséges parlamenti támogatást. Tóth Máté később összeférhetetlenség miatt lemondott posztjáról, helyére Radetzky Andrást választották a testületbe.

A Fidesz jelöltje kezdetben Szabó László, a KDNP-é pedig Pindroch Ferenc volt. Ők végül október 13-án sem kapták meg a szükséges kétharmados többséget, a Fidesznek és a KDNP-nek új embert kellett javasolnia. A KDNP Boór-Gőblyös Istvánt jelölte, akit az Országgyűlés október 19-én meg is választott. A Fidesz második jelöltje, Siklósi Beatrix jelölését azonban nem támogatta a művelődési bizottság. (via MTI)