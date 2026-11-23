Döntött a kormány az új könyvek kötelező árkötöttségének megszüntetéséről, a jogszabály-módosítás hamarosan az Országgyűlés elé kerül – közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium (TKKM) hétfőn az MTI-vel. „A vállalásnak megfelelően a kormány döntött a szükséges jogszabály-módosításról, amely visszaadja a könyvkereskedők árképzési szabadságát, és lehetővé teszi, hogy az olvasók nagyobb kedvezménnyel vásárolhassanak új könyveket” – írták.

A 2024-ben bevezetett szabályozás a könyvek megjelenését követő egy évben legfeljebb 10 százalékos árengedményt engedélyez. Mint írták, a szabályozás eredetileg a kisebb könyvesboltok védelmét célozta, bevezetését azonban nem előzte meg megfelelő hatásvizsgálat és érdemi szakmai egyeztetés. A korlátozás a könyvkereskedők árképzési mozgásterét is szűkítette, miközben az olvasók számára korlátozta az új könyvekre elérhető kedvezményeket.

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A módosítás célja, hogy a könyvkereskedők ismét szabadabban határozhassák meg az általuk kínált árengedményeket, az olvasók pedig kedvezőbb feltételekkel juthassanak hozzá az új megjelenésekhez. A minisztérium ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja a kisebb, független könyvesboltok helyzetének javítását és a könyvpiac sokszínűségének megőrzését.

A kormány által tárgyalt és november 18-án elfogadott módosítást szakmai konzultáció előzte meg, amelynek keretében Berg Judit irodalomért felelős helyettes államtitkár egyeztetett a kiadói és szerzői szervezetek képviselőivel. A módosítás kidolgozásakor figyelembe vették az árkötöttséggel kapcsolatos tapasztalatokat is. Mindezek alapján világossá vált, hogy voltak olyan szereplők, amelyek előnyösnek értékelték az előző kormány piacbefolyásoló szabályozását - írták, hozzátéve: ezzel együtt széles körű egyetértés alakult ki a módosítás elfogadásáról. (MTI)